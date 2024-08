PSOE de Jaén denuncia la "insostenible" situación de la sanidad pública y destaca Jódar, con "tres meses sin pediatras"

JAÉN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha subrayado la situación "insostenible" de la sanidad pública como consecuencia del "modelo de privatización encubierta" que está aplicando la Junta de Andalucía liderada y ha destacado Jódar, que "lleva tres meses sin pediatras".

Así lo ha indicado este martes la diputada socialista Ana Cobo en el citado municipio, donde ha denunciado los problemas que en materia sanitaria se encuentran tanto sus vecinos como los de la comarca de Sierra Mágina.

"Pedimos al señor Moreno Bonilla que reconozca que ese modelo de privatización encubierta que está llevando a cabo en Andalucía no resuelve los problemas de la sanidad en Andalucía, sino que sólo la encarece. Está despilfarrando dinero de los andaluces y las andaluzas con conciertos que no están resolviendo el problema de las listas de espera, que se siguen agravando", ha afirmado.

Cobo se ha referido al informe anual del Sistema Nacional de Salud, en el que "Andalucía sale mal parada", ya que "no hay ningún presidente ni ninguna presidenta de una comunidad en España que invierta menos en salud pública que el señor Moreno".

Según ha añadido, "no se entiende, porque cuenta con una financiación superior a la que ha tenido Andalucía en otras etapas". "Esos informes tiene una traslación real, que es lo que venimos a denunciar hoy aquí, en Jódar, y que afecta a los vecinos y vecinas del municipio y de toda la comarca", ha señalado.

Al respecto, Cobo ha apuntado que Jódar está sufriendo una "falta de atención" por la ausencia de profesionales. Ha destacado que el municipio "lleva tres meses sin pediatras, puesto que los dos profesionales que prestaban este servicio están de baja y esas bajas no se han cubierto a día de hoy".

"En Bedmar hubo un acuerdo para que el pediatra pasara consulta dos veces por semana, pero no ha llegado apenas a un mes ese acuerdo con la Junta de Andalucía, porque ya no se está cumpliendo", ha dicho. Además, en el caso de Larva "la situación es tan irregular que las familias ya no saben si hay o no hay pediatra para que atienda a sus hijos e hijas".

Así las cosas, ha lamentado que "la situación es insostenible en la comarca de la que hasta hace pocos días fue la consejera de Salud", Catalina García, y "está teniendo un impacto directo en los hospitales cercanos".

La diputada ha explicado que es el caso de Úbeda, "porque la gente tiene que desplazarse cuando tiene una urgencia, al encontrarse las puertas cerradas de su centro de salud". Igualmente, ha afeado que "durante el mes de agosto los recursos se han reducido al 50 por ciento", algo que se suma a la "falta de profesionales".

En este sentido, también ha lamentado que los profesionales sanitarios se están marchando de Andalucía, ya que "siguen sin encontrar un contrato digno, de calidad, que les invite a quedarse en su tierra".

"Y cuando hablamos de profesionales, nos referimos a toda la cadena del Servicio Andaluz de Salud, desde técnicos sanitarios, enfermería o profesionales de todas las especialidades", ha manifestado la diputada socialista.