El PSOE de Jaén dice que la Junta "no tiene planes para adecuar como zona verde" el solar del APA III del casco antiguo

JAÉN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo socialista del Ayuntamiento de Jaén ha considerado este domingo que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, "no tiene planes para adecuar como zona verde" el solar del APA III, en el casco antiguo de Jaén, "una promesa incumplida del PP", según opinan los socialistas.

La concejala socialista África Colomo se ha hecho eco de la respuesta del Gobierno andaluz a una pregunta parlamentaria del PSOE en la que se solicitaba información de la planificación prevista para este terreno.

"No hay ni rastro de la zona verde que se acordó en el Pacto del Notario entre el PP y Jaén Merece Más por el que se le entregó al primero la Alcaldía de la ciudad. Es, por tanto, un incumplimiento más de este acuerdo y el enésimo del PP de Moreno Bonilla con la regeneración del casco histórico de la ciudad", ha aseverado.

La edil dice que en la respuesta del Gobierno andaluz "se deja claro que en el solar del APA III el único proyecto que hubo, y que descarta por completo la Junta en este escrito, fue la construcción de una ampliación del IES San Juan Bosco".

"La Consejería de Desarrollo Educativo tampoco dice nada de la escuela de Hostelería que en la etapa de Gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta se anunció. El PP no ha previsto nada para este terreno. No hay planificación y tampoco se incluye en los presupuestos de la Junta ninguna partida para este espacio por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, AVRA. El PP en la Junta y el alcalde de Jaén, Agustín, González Romo, deben una explicación de por qué no se cumplen las medidas a corto y medio plazo por las que comprometieron el futuro de las y los jiennenses", sostiene.

La concejala recuerda que en la anterior etapa de Gobierno municipal el PSOE intentó hasta en tres ocasiones cerrar definitivamente ante notario la permuta de este solar por el del antiguo centro educativo de Santa Teresa, en el Polígono del Valle, una permuta "a la que nunca accedió el PP en la Junta".