El PSOE de Jaén espera que 2021 clarifique "los desmanes del PP" en la contratación de servicios y obras

JAÉN, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén cree que 2021 será decisivo para clarificar "los desmanes del PP" en la contratación de servicios y obras cuando gobernó de 2011 a 2019, que afectan a millones de euros de las arcas municipales.

La concejal y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, señala en un comunicado espera que este año arroje luz "tanto administrativa como judicialmente" a las acciones del Partido Popular, y reseña que el actual gobierno local de PSOE y Ciudadanos culmina "una etapa intensa y muy dura de abrir ventanas para que el aire fresco entre al Ayuntamiento".

Así, señala que este mismo mes se pone fin a "años de descontrol" en el servicio de transporte urbano de la ciudad, pues tras 60 años "sin contrato con la absoluta connivencia del PP" se da paso a "un procedimiento regulado conforme a la ley" para que los vecinos tengan por fin "un servicio de bus urbano de este siglo, moderno, eficiente y que el millón de euros que se paga por él vaya a la mejor prestación posible".

Por otro lado, la edil señala que el PSOE "asumirá con absoluta responsabilidad y tranquilidad para trabajadores y de la prestación del servicio" la solución al contrato de limpieza y recogida de basura con FCC, estimado en 17 millones de euros, "que el PP tramitó mal en 2017, sabiendo incluso por los informes en contra de la Intervención que el final podía ser la anulación por parte de un tribunal".

"Semejante despropósito administrativo tiene como protagonista al actual portavoz de la oposición, por entonces concejal de Hacienda, Manuel Bonilla (PP), al que no le hemos oído entonar el mea culpa por esta mala praxis política que puede costar cara al bolsillo de todos los jiennenses", agrega la socialista.

Del mismo modo, Colomo explica que el actual equipo de gobierno ha conseguido además la anulación del contrato de gestión de dos guarderías municipales con una empresa que cobraba 300.000 euros anuales por plazas vacías. También pone luz y taquígrafos en una comisión de investigación a los contratos de patrocinio del World Padel Tour de 2019, que "en teoría se suponía que saldría casi a coste cero, pero que en la práctica no sabemos a dónde ha ido ese dinero que la organización nos reclama casi 500.000 euros en un juzgado".

"Por no hablar de las derivadas de este asunto relativas a la seguridad del montaje de las gradas de este evento con informes acerca de los riesgos que entrañaba, que puede acarrear responsabilidades más allá de las de tipo económico", añade.

EL PP, EN EL BANQUILLO EN 2021

Pero si hay un hito que ejemplifica lo que han sido ocho años de gestión del PP en el Ayuntamiento de Jaén es, a juicio de África Colomo, el caso 'Matinsreg' por el que explica que en abril se sientan en el banquillo dos exconcejales y el un exalcalde del PP, José Enrique Fernández de Moya, por los más de seis millones de euros de dinero público, "de todos los jiennenses", que presuntamente "recibió una trama de empresas por un mantenimiento de las fuentes de la ciudad a precios desorbitados y que en muchos casos ni se hizo".

"En el juzgado está además otra pieza separada de este caso que investiga otros tres millones de euros en obras en calles que o nunca se arreglaron o se hicieron inflando supuestamente los precios de facturación y donde curiosamente aparece la misma trama de empresas del caso Matinsreg", destaca la edil socialista.

"Se tratan de situaciones que durante varios años se produjeron sin control alguno en el Ayuntamiento de Jaén, por parte de quienes por entonces se vestían de limpio y hablaban de la ruina municipal mientras por otro lado", sostiene Colomo.

La concejal socialista es contundente. "El PP, ahora en la oposición, no es consciente de la estela que ha dejado su gestión de estos dos últimos mandatos, es evidente que si no sus concejales no se moverían tanto en la autocomplacencia y harían acto de contrición ante los jiennenses por esa gestión que tantos millones y tan cara ha costado a la ciudad", concluye.