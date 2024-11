PSOE Jaén exige "compromiso total" contra la violencia machista ante "la ola negacionista promovida por la derecha dura"

JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE de Jaén, Yolanda Caballero, ha animado a celebrar una jornada reivindicativa en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y recuerda que "el compromiso de la sociedad y las administraciones debe ser total ante la ola machista y negacionista que promueve la derecha dura de este país".

En este contexto, Caballero ha recordado en una nota que en este año han sido asesinadas 40 mujeres en España y casi 1.300 desde el año 2003, cifras "insoportables" que "nos exigen seguir trabajando, intensificando los recursos y coordinando los esfuerzos para acabar con este terrorismo machista".

Asimismo, ha subrayado que "el mayor avance registrado contra esta lacra es la aprobación de Ley Integral de Lucha contra la Violencia de Género, que cumple 20 años y que fue aprobada e impulsada por un Gobierno socialista". "Fue un hito, una ley pionera que ha permitido salvar vidas y proteger a muchas mujeres y a sus hijos frente a la violencia machista", ha recalcado.

Sin embargo, "es evidente que todavía queda muchísimo trabajo por hacer" y que "hay que intensificar los recursos, porque muchas mujeres siguen siendo asesinadas y siguen sufriendo malos tratos". Por este motivo, ha valorado la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó en 2017 y que en los años de Gobierno de Pedro Sánchez "ha movilizado 200 medidas con un presupuesto de 1.000 millones de euros".

"Ahora hay que trabajar para la renovación de este Pacto de Estado, para seguir redoblando esfuerzos y para prestar especial atención a las mujeres del ámbito rural, a las mujeres mayores y también a las más jóvenes", ha apuntado.

De igual modo, Caballero ha lamentado que la Junta de Andalucía acumule seis años de "recortes y retrocesos" en esta materia con Juanma Moreno como presidente y ha considerado que el PP "debería ser más contundente y menos tibio". "No puede ser que el Gobierno de España aumente su aportación en Andalucía, mientras la Junta la recorta", ha reprochado.

En este sentido, ha incidido en que "no puede ser que Moreno mantenga ese vergonzoso Teléfono de Violencia Intrafamiliar, al que destina más dinero que a las asociaciones de mujeres", al tiempo que ha reclamado que "no puede mantener a una veintena de Centros Municipales de Información a la Mujer sin convenio y sin financiación". "La Junta sigue demostrando que la igualdad y la lucha contra la violencia de género no están entre sus prioridades", ha concluido.