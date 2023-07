PSOE de Jaén lamenta el "bloqueo" del bono de alquiler: "Moreno no tiene problema de vivienda, pero miles de jóvenes sí"

JAÉN, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario socialista Víctor Torres acusa a la Junta de Andalucía de "bloquear" el Bono de Alquiler Joven durante un año y medio, considera que las excusas de Juanma Moreno "son endebles" y exige que se depuren responsabilidades "por esta torpeza, incompetencia o sectarismo del PP". "Está claro que Juanma Moreno y los dirigentes del PP no tienen ningún problema de vivienda y no necesitan esta ayuda. Pero les están haciendo mucho daño a miles de jóvenes de nuestra provincia que sí la necesitan, que quieren emanciparse y acceder a una vivienda", subraya.

Torres ve "inadmisible" que los jóvenes jiennenses "sigan sin acceder a estas ayudas al alquiler de la vivienda que impulsó el Gobierno de España y que tenía que gestionar la Junta de Andalucía".

"Ya vemos lo que hace la derecha cuando gobierna: boicotear toda política de vivienda que convierta ésta en un derecho efectivo. A Juanma Moreno y el PP les gusta más promover el negocio privado y favorecer a una minoría privilegiada, como hacen también con la sanidad", apostilla.

El parlamentario señala, según se indica en nota de prensa, que "es injustificable" que la Junta de Andalucía lleve desde enero del año pasado "sin poner en marcha estas ayudas al alquiler de la vivienda" y recuerda que "ni siquiera tiene que poner el dinero, porque el Gobierno de España ya lo puso a su disposición hace más de un año". "Es una vergüenza que teniendo acceso a casi 70 millones de euros para ayudar a los jóvenes a alquilar una vivienda, la Junta todavía esté mareando la perdiz 18 meses después", reprocha.

Torres advierte que el bloqueo de Juanma Moreno al Bono de Alquiler Joven "no es anecdótico", sino que forma parte "de una estrategia clara del PP" que tiene una doble vertiente. Por un lado, no quieren impulsar ninguna iniciativa que "tenga el sello socialista del Gobierno de España", un ejemplo de "sectarismo" con el que no perjudican al PSOE, sino "a miles de jóvenes andaluces a los que se priva de este derecho que sí disfrutan en otras comunidades autónomas". Por otro lado, el PP no cree en las políticas públicas de vivienda y apuesta por un modelo de especulación y negocio privado, como ya demostró con sus anteriores Gobiernos en España.

"Por tanto, el 23 de julio es una cita trascendental para las políticas de vivienda. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado el Bono de Alquiler de Joven, ha aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia y está relanzando la inversión en el parque público de vivienda, el PP de Feijóo viene a lo que viene: a derogarlo todo, a convertir el acceso a la vivienda en un negocio y a condenar a millones de jóvenes y de familias a seguir teniendo dificultades para tener un hogar digno", alerta.