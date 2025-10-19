PSOE Jaén llama a "mantener viva la lucha contra el cáncer de mama": "Los avances corren un grave riesgo en Andalucía"

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, el PSOE de Jaén ha hecho un llamamiento este domingo a "mantener viva la lucha contra esta enfermedad y a reforzar las políticas de prevención". La vicesecretaria general del partido en la provincia, Yolanda Caballero, ha subrayado que "hay muchos avances que celebrar, pero también muchas situaciones terribles en Andalucía que deben ser denunciadas y combatidas en Andalucía, porque corren un grave riesgo de retroceso".

"Hasta hace apenas un mes, no nos podíamos imaginar que este 19 de octubre, en pleno 2025, iba a ser también un grito de atención ante los recortes que estamos sufriendo en la sanidad pública de Andalucía y el peligro que éstos están causando para la salud y la vida de miles de mujeres", ha lamentado en una nota.

En este contexto, Caballero ha denunciado que los retrasos en el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía suponen "la peor crisis sanitaria de la historia de la comunidad autónoma". A su juicio, esta situación evidencia "una situación dramática en el que los avances, logros y conquistas en la lucha contra el cáncer --y especialmente contra el cáncer de mama-- corren un grave riesgo de retroceso".

La responsable socialista ha recordado que Andalucía contaba con un programa de detección precoz del cáncer de mama que "funcionaba de manera modélica", siendo "un ejemplo de la fortaleza de la sanidad pública". Sin embargo, ha lamentado que actualmente este programa "atraviesa por la peor crisis de su historia como consecuencia de la gestión salvaje de la derecha y de Moreno".

"Los fallos en este programa suponen un riesgo inaceptable para la salud de las mujeres, porque pueden agravar la enfermedad, retrasar tratamientos que pueden ser vitales, condenar a las mujeres a un mayor sufrimiento o incluso a perder la vida si no pueden ser atendidas a tiempo", ha denunciado.

Así las cosas, Caballero ha llamado "a no bajar la guardia ni un solo momento" y a exigir a la administración autonómica que "recupere la sanidad pública que había en 2018, con los recursos materiales y humanos que sean necesarios para que este programa de detección precoz del cáncer de mama vuelva a ser efectivo y ofrezca seguridad a las mujeres".