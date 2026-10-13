El PSOE de Jaén llevará al Parlamento las "carencias" del dispositivo del Infoca

El parlamentario Francisco Reyes (c), en la reunión sobre el dispositivo del Infoca. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha señalado las "carencias" del dispositivo del Infoca durante esta campaña y ha anunciado que llevará la situación al Parlamento de Andalucía para que la Junta "dé explicaciones y escuche las reivindicaciones de los trabajadores, que han hecho una magnífica labor" y que conocen de primera mano la situación.

Así lo ha indicado este martes el parlamentario autonómico Francisco Reyes después de mantener una reunión con responsables sindicales para evaluar esta campaña de extinción de incendios forestales.

"Desgraciadamente existen los mismos problemas que detectamos a principios de temporada, como la falta de importante de personal, de entre un 20 y 25 por ciento los vehículos que no están adaptados para circular por pistas forestales poniendo en riesgo la vida de los trabajadores o la falta de recursos materiales", ha afirmado.

Ha apuntado que, ahora que está a punto de finalizar el periodo de alto riesgo y de iniciarse los trabajos preventivos, "es el momento de analizar con sosiego y tranquilidad los principales problemas que ha habido en esta campaña".

"No es lo que diga el PSOE, es lo que dicen los trabajadores, que saben perfectamente las carencias que ha habido en este periodo, durante una campaña especialmente dura por las hectáreas quemadas y la pérdida de vidas humanas", ha manifestado.

En este sentido, Miguel Ángel Pulido (UGT) ha explicado que los problemas que denuncian son "principalmente de falta de personal", con "retenes incompletos, garitas cerradas, camiones parados porque no hay conductores, concursos de promoción y traslado sin realizar y ausencia de bolsas de empleo".

Por su parte, Eduardo Expósito (UITA) ha comentado que, "si llegas a un incendio con diez grupos especialistas, antes había 60 personas y ahora a lo mejor hay 40", algo que "se nota a la hora de trabajar y que redunda en materia de seguridad".

A esto ha unido "medios que no son adecuados, como las tristemente famosas furgonetas". Igualmente, se ha referido al "maltrato" al colectivo de técnicos de operaciones, que "a los 60 años siguen obligados a continuar en primera línea de incendios".