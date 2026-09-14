El PSOE de Jaén pide la dimisión o cese del delegado de Educación "por el desastre del transporte escolar"

Archivo - Imagen de archivo de un autobús de transporte escolar. - FEDINTRA - Archivo

JAÉN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido la dimisión o el cese del delegado territorial de Educación, Francisco José Solano, tras "el nuevo desastre perpetrado en el transporte escolar en este inicio de curso".

Así lo ha indicado este lunes en una nota la parlamentaria autonómica Nines Díaz en alusión a los más de 1.600 estudiantes que se encuentran sin autobús escolar después de que 56 rutas hayan quedado desiertas.

"Es insostenible que Solano siga ni un minuto más en el cargo después de otro caótico inicio de curso escolar, con multitud de líneas de transporte escolar suspendidas, con media provincia en problemas y con numerosas familias a las que se vuelve a dejar abandonadas a su suerte", ha destacado.

Díaz ha afirmado que la Junta de Andalucía "está demostrando una incompetencia mayúscula y con ella está quebrando el servicio de transporte escolar a lo largo y ancho de la provincia" jiennense.

"Desde la Sierra de Segura hasta la Sierra Sur, pasando por la zona de la capital, la Campiña, Sierra Mágina o Cazorla, con centenares de familias afectadas y con pueblos del medio rural a los que el PP sigue asfixiando y complicando la vida", ha lamentado.

Tras apuntar que "llueve sobre mojado" porque el año pasado ya hubo problemas similares, la parlamentaria socialista ha subrayado que todo se debe "a la falta de trabajo y de planificación" de la Administración autonómica.

"No se puede llegar a septiembre con las licitaciones desiertas. A septiembre hay que llegar con los deberes hechos para garantizar que las distintas líneas de transporte escolar están operativas. Y si hay dificultades, hay que tener capacidad de gestión para solventarlas. Si no saben gestionar, ¿para qué ocupan cargos públicos?", ha preguntado.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno andaluz "que haga su trabajo de una vez" y restituya el servicio de transporte escolar en la provincia. Ha añadido que el PSOE "no va a aceptar ni parches, ni limosnas, ni ocurrencias de la Junta, cuyo único fin es acabar eliminando este servicio y que las familias se apañen como puedan".

"No hay becas ni ayudas que valgan. El servicio público de transporte escolar es innegociable y tiene que seguir en pie. Cualquier otro camino nos acabará conduciendo a la eliminación de este servicio y eso es algo que no podemos consentir", ha alertado.

Finalmente, Díaz ha incidido en que la Junta actúa bajo dos posibles premisas. La primera, "su absoluta incompetencia y torpeza para solucionar los problemas" y la segunda, "su obsesión por desmantelar la educación pública, cargarse los servicios como el transporte escolar y, de esta manera, tender alfombra roja a la educación privada, tal y como está haciendo con las universidades o la FP".