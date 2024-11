PSOE de Jaén pide un pleno extraordinario para plantear enmiendas por 230 millones al "pírrico" presupuesto de la Junta

JAÉN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha solicitado un pleno extraordinario de esta administración para plantear enmiendas por 230 millones de euros que mejoren el "pírrico" presupuesto de la Junta de Andalucía para Jaén en 2025.

Así lo ha indicado este lunes el portavoz socialista en el Consistorio, Julio Millán, quien ha afirmado que las cuentas autonómicas contemplan 365 millones en la provincia "sin incluir ni una sola inversión nueva para la ciudad ni proyectos ampliamente demandados por la ciudadanía o que figuran en el propio acuerdo de gobierno" entre el PP y Jaén Merece Más.

Tras precisar que el reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento establece un plazo de 15 días para que se fije la fecha de celebración de este pleno, el edil ha explicado que el objetivo "es que se recoja lo que PP y JM+ han trasladado a la opinión pública en este año y medio de gobierno.

"Esas 101 medidas que firmaron ante notario, empezando por ese Fondo de Convergencia Socioeconómica para Jaén, el Fecja que iba a suponer una discriminación positiva para Jaén y, sobre todo, una buena parte de las medidas contempladas como enmiendas por 150 millones al presupuesto de este año que JM+ confió al PP y que no se han cumplido", ha destacado.

Millán ha considerado, además, que este fondo no puede servir solo para incluir "la cofinanciación de los nuevos DUSI", sino que debe "ir a proyectos e iniciativas que palien lo que Jaén Merece Más llamó 'discriminación histórica con la provincia". Y ello, con dudas, incluso, sobre el "encaje legal" para que pueda materializarse esa cofinanciación.

El portavoz socialista ha recordado que el presupuesto del año en curso fue "el primero del pacto con Jaén Merece Más y el más bajo de todas las provincias andaluzas, 320 millones". Las enmiendas planteadas por JM+ sumaron 150 millones, lo que elevó a 440 millones la inversión prevista para Jaén.

"A septiembre de 2024 la Junta sólo ha ejecutado un 19 por ciento del presupuesto de este año, 90 millones para toda la provincia, por lo que ni las enmiendas de JM+ ni el propio presupuesto se están ejecutando", ha lamentado.

Entre esas deudas pendientes con Jaén, "siguen estando" los distribuidores Norte y Este, el plan de apoyo al comercio tradicional, la conversión en autovías de las carreteras a Córdoba por El Carpio y Andújar, el colector de Los Puentes, la adecuación del solar del APA III y el Conservatorio Profesional de Danza, que sigue sin materializarse con el "descontento" de los colectivos implicados.

"Pero hay también otras medidas que queremos incluir, como un plan de apoyo a la vivienda pública, el vial entre el Ifeja y la Universidad o la Ciudad del Fútbol Sala, que prometió para Jaén el por entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, ahora asesor de Feijóo, y de la que no sabemos nada", ha señalado Millán.

REGENERACIÓN DE ESPACIOS

Otras partidas que se plantean como enmiendas son un plan de empleo específico para la provincia de Jaén con 20 millones de euros, la rehabilitación de viviendas, eliminación de infravivienda y regeneración de espacios públicos con especial incidencia en el Casco Histórico por 1,5 millones, la adquisición y adecuación del Convento de Santa Úrsula (tres millones).

A ello ha sumado la adquisición de las viviendas colindantes para adecuación y adhesión a los Baños Árabes del Naranjo (dos millones) o la adecuación del solar del antiguo Palacio de los Uribe (tres millones).

También se piden cinco millones para la intervención en el proyecto de adecuación y mejora de todo el edificio del Antiguo Banco de España, "una vez que la Junta de Andalucía ha puesto hasta ahora solo 50.000 euros, a los que hay que hay que sumar los fondos Next Generation obtenidos por el Gobierno de España para la adecuación de una parte del edificio".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento jiennense ha hecho hincapié en que PP y JM+ tienen en este pleno una oportunidad para exigir a la Junta que se cumplan las medidas comprometidas para la ciudad.

"No valen excusas y decir que no hay proyectos, los tienen por 230 millones de euros, no vale decir que no hay posibilidades porque las hay, si no los reclaman es porque han dado la espalda a Jaén y porque estos presupuestos son un engaño masivo como será una estafa ese acuerdo por 101 medidas que el PP ofreció a JM+ a cambio del gobierno de la ciudad", ha asegurado.