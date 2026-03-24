El PSOE de Jaén valora la convocatoria de elecciones andaluzas ante "las deudas" del PP y defiende un "cambio de rumbo"

Archivo - El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre. - PSOE DE JAÉN - Archivo

JAÉN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha valorado la convocatoria de las elecciones al Parlamento de Andalucía como una "buena noticia" ante las "deudas" que el PP y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tienen con la provincia y la comunidad. Por ello, ha defendido un "cambio de rumbo", para el que los socialistas están "preparados".

Así lo ha indicado el secretario general, Juan Latorre, una vez que Moreno ha anunciado el próximo 17 de mayo como fecha para la celebración de los comicios al Parlamento autonómico.

"Es una buena noticia para las miles de familias andaluzas que tienen deudas pendientes con el desastre de la sanidad pública que deja Moreno Bonilla. Podrán, por fin, pasar de las protestas en las calles y en los centros de salud a poder votar en la urna", ha afirmado en un audio remitido a los medios.

El dirigente socialista ha considerado, igualmente, que estas elecciones suponen una buena noticia "para los miles de jiennenses que se han sentido engañados por los incumplimientos de Moreno Bonilla con la provincia".

"A la hora de votar, tendremos que recordar quién ha olvidado a la provincia de Jaén, quién está cerrando plantas de hospitales, ampliando las listas de espera, quién vota en contra de los agricultores, quién no ha construido ni un solo kilómetro de autovía en nuestra provincia y quién está intentando asfixiar a la Universidad de Jaén, a la universidad pública", ha declarado.

Frente a ello, Latorre ha subrayado que "la propuesta del PSOE es un cambio de rumbo, la defensa de lo público, comenzando por la sanidad, la vivienda, la educación y transformar todos los servicios públicos". Y ello, con una candidata, María Jesús Montero, que "lleva años demostrando que tiene un nivel de conocimiento sobresaliente, siempre en defensa de lo público".

"Estamos preparados y preparadas, no hemos dejado de trabajar y vamos a dar el cien por cien para que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía", ha asegurado.

Con respecto a la candidatura con la que el PSOE jiennense concurrirá a estos comicios, se está a la espera de conocer los plazos por parte de la dirección regional, según fuentes del partido consultadas por Europa Press. Han explicado que las asambleas proponen nombres, en función de los cuales el comité provincial elabora y aprueba una propuesta que tiene que ser ratificada por el PSOE-A

Algo que el propio Latorre ya apuntó la semana pasada: "(El proceso) se abrirá en todas las provincias y será la militancia, junto con la dirección del partido a nivel provincial y a nivel regional, la que decida en su conjunto quién van a ser las personas que compongan la lista", comentó.

En todo caso, recalcó que "el partido está absolutamente preparado" y dispone de "los mejores" para "defender un proyecto solvente" que consiga llevar a Montero al Palacio de San Telmo.

En las dos últimas elecciones andaluzas, en 2018 y 2022, la cabeza de lista fue Ángeles Férriz, actual portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y candidata el año pasado en las primarias a la Secretaría General del PSOE de Jaén que, finalmente, ganó Juan Latorre.

Junto a ella, los socialistas jiennenses tienen otros tres representantes en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas: Jacinto Viedma, Víctor Torres y Mercedes Gámez.