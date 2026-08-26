PSOE de Lanjarón (Granada) pide la defensa del uso del nombre del pueblo "ante el 'bulo' que frena a emprendededores"

Vista aérea de Lanjarón, en la Alpujarra de Granada. - WEB AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN

LANJARÓN (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Lanjarón (Granada) ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno Ordinario con el que pretenden "acabar de manera definitiva el 'bulo histórico' que frena el desarrollo económico de los autónomos y productores del municipio".

El portavoz municipal del PSOE, Andrés Chaves, ha criticado que existe un rumor extendido entre los vecinos que asegura que está prohibido registrar marcas comerciales con la palabra 'Lanjarón' por la presencia de la multinacional de aguas minerales. "Este mito es rotundamente falso y está costando puestos de trabajo. La ley ampara plenamente a nuestros agricultores, apicultores y artesanos", ha señalado.

La moción recoge además los fundamentos jurídicos por los que, según el artículo 37 de la Ley de Marcas de España y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ninguna gran empresa puede monopolizar el nombre de un municipio para impedir que los residentes indiquen la procedencia real de sus productos de buena fe.

"Además, los sectores tradicionales de la localidad -como la huerta (Clase 31), la miel de la DOP (Clase 30 la cosmética natural (Clase 3)- operan en categorías comerciales totalmente ajenas e independientes a las del agua embotellada (Clase 32)", añaden desde el PSOE.

Así, la iniciativa socialista reclama al equipo de gobierno local la adopción de cuatro acuerdos urgentes y concretos como la declaración institucional del Pleno que afirme que el nombre de Lanjarón es patrimonio compartido de todos sus vecinos y la puesta en marcha de una campaña informativa bajo el lema 'Nuestra Marca es Lanjarón' en todos los canales públicos del Consistorio.

También piden la creación de un punto de asesoramiento gratuito coordinado por el Ayuntamiento para tramitar de forma segura los registros ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), así como un estudio técnico para la creación de un sello de garantía municipal que blinde y promocione el origen de la producción local son otros puntos.

"El nombre de Lanjarón es sinónimo de salud, naturaleza y calidad gracias a la tierra en la que vivimos y al esfuerzo histórico de su gente. El Ayuntamiento no puede ponerse de perfil ni actuar como el gabinete de abogados de una multinacional sino que debe ser el escudo protector de los autónomos del pueblo", ha concluido Andrés Chaves, que ha apelado al voto unánime de la Corporación.