PSOE de Mancha Real (Jaén) pide a la alcaldesa que "asuma su responsabilidad" y evite que personas duerman en la calle

JAÉN, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Mancha Real (Jaén) ha lamentado la actitud de la alcaldesa del PP en esta localidad en relación con el hecho de que haya personas "durmiendo al raso, en las calles", porque considera que "no está asumiendo su responsabilidad y está incumpliendo su palabra, ya que se dedica a confrontar políticamente con un tema que exige seriedad, rigor y sensibilidad".

La formación, en un comunicado, valora la "extraordinaria labor" que están desplegando Cáritas y sus voluntarios. En este sentido, la portavoz socialista, Ana Linares, se ha hecho de la denuncia de Cáritas y ha señalado qe la alcaldesa "ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias".

De este modo, Linares ha instado al Ayuntamiento a que "sea responsable y ponga recursos encima de la mesa para impedir estas situaciones indeseables". "No se puede dejar durmiendo al raso a estas personas, con las temperaturas que además se están registrando esta noches". Por ello, ha pedido a la regidora "que deje de buscar conflictos políticos y que haga su trabajo como máxima representante del municipio".

"No lo haga por el PSOE; hágalo por Caritas, por sus voluntarios y por esas personas que no merecen pasar las noches en las calles. Hágalo por humanidad", ha reclamado a la alcaldesa. Linares ha afirmado que Dávila "es la alcaldesa de Mancha Real y su obligación es tomar cartas en el asunto".

"Esta situación no debería haberse producido, pero una vez que ha ocurrido, su obligación es impedir que esta noche vuelva a suceder", ha indicado la portavoz socialista. "El Ayuntamiento no puede dejar a la gente tirada en la calle, sabiendo como sabía que esto iba a pasar porque estamos en campaña de la aceituna. No puede decir que le ha pillado por sorpresa", ha añadido.

La formación ha recordado que el PSOE ya dio hace días la voz de alerta sobre

la presencia de temporeros durmiendo en la calle. Lo hizo "sin estridencias y con

responsabilidad, avisando a las autoridades para que actuaran y se les procurara

cobijo", ha abundado. "La alcaldesa, en vez de reconocer sus errores y anunciar soluciones, vuelve a perder el norte y arremete contra el PSOE y contra el Gobierno en un lamentable de escapismo político para escurrir el bulto y eludir su

responsabilidad", ha concluido Linares.