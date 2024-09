PSOE-A: Moreno admite "problemas graves" en servicios andaluces con su "campaña" contra el modelo de financiación

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha venido a sostener este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), reconoce "implícitamente" que hay "problemas graves en los servicios públicos" de la comunidad autónoma, y que "él no es capaz de solucionarlos", al lanzar una "campaña" en la que desde el Gobierno andaluz "culpan al sistema de financiación" autonómica "de todos los males que sufre Andalucía".

Así lo ha indicado la portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Alicia Murillo, en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla en la que ha subrayado que el sistema de financiación que se aplica actualmente es "el mismo que había" desde 2009, y que los socialistas andaluces "ya decíamos que estaba perjudicando a Andalucía, pero que el PP de (Mariano) Rajoy nunca cambió" en sus años de gobierno, ha apostillado.

En esa línea, la parlamentaria socialista ha remarcado que, "con el mismo sistema de financiación, y con 11.000 millones en recortes que aplicó el Gobierno de Rajoy", Andalucía no tuvo "nunca" bajo gobierno socialista en la Junta a "más de un millón de andaluces en las listas de espera sanitaria", ni había "colas de horas en los centros de salud para ver al médico de atención primaria", y, además, se pusieron en marcha iniciativas como la 'Beca 6.000' y la 'Beca Segunda Oportunidad' que "ahora el PP ha recortado", según ha abundado.

Tras señalar también que, bajo la anterior etapa de gobierno socialista en la Junta, "no se dejaba a 90.000 alumnos de la pública sin extraescolares un mes", ni Andalucía era "la comunidad de España con más listas de espera en dependencia", Alicia Murillo ha incidido en sostener que "no se puede decir que la culpa de los problemas que hay ahora en Andalucía sean del sistema de financiación, porque ese sistema no ha cambiado", y "lo que sí ha cambiado desde hace seis años es la persona que gobierna Andalucía", por lo que "los graves problemas públicos que hay en Andalucía son culpa de Juanma Moreno", ha aseverado.

La representante del PSOE-A ha puesto de relieve que, mientras que "en el año 2018, cuando aún gobernaba Rajoy, llegaban a Andalucía 3.352 millones de euros" desde el Estado que "se destinaban a vivienda, infraestructuras, educación o Formación Profesional, a día de hoy han llegado 8.800 millones de euros hasta el 31 de agosto" pasado, y la cifra total "posiblemente sobrepasará los 9.000 millones cuando termine el año 2024".

"Es decir, a día de hoy llegan, vía ingresos finalistas del Gobierno de España, 5.448 millones de euros más a las arcas de la Junta de Andalucía", ha resaltado la representante socialista, que ha lamentado que el Ejecutivo andaluz "deja sin ejecutar una cantidad importante del dinero que envía el Gobierno de España"; en concreto, "más de 2.000 millones de euros en 2023", y "1.952 millones en 2022", según ha detallado.

"UN PROBLEMA DE GESTIÓN Y NO DE FINANCIACIÓN"

En esa línea, Alicia Murillo ha reiterado que el Gobierno andaluz "actualmente no tiene un problema de financiación", sino "un problema de gestión y de prioridades, pues prefiere privatizar a invertir en lo público", como "hemos visto en sanidad, Formación Profesional y, recientemente, con las escuelas infantiles", ha continuado.

La portavoz socialista se ha detenido especialmente en comentar la situación de la sanidad, la educación y la dependencia, y al respecto ha puesto de relieve que Andalucía, desde que Pedro Sánchez es presidente, recibe "17 veces más" de dinero del Gobierno para sanidad de lo que recibía del Ejecutivo de Rajoy, hasta "265 millones de euros", según ha destacado para advertir a continuación de que, "de ese dinero, a 31 de agosto, el 60% está sin ejecutar". Además, ha criticado que "la sanidad privada es la que se gasta más dinero que nunca" actualmente con las "transferencias" que recibe de la Junta.

En materia de educación, Alicia Murillo ha puesto de relieve que a Andalucía llega ahora del Gobierno "el triple de fondos para Formación Profesional que llegaba en la era Rajoy", pasando de "92 millones" en la etapa del Gobierno del PP a "240 millones" ahora, ha precisado.

Sin embargo, en este contexto de "financiación histórica" se produce, por un lado, un "auge de la Formación Profesional privada, que se ha duplicado en Andalucía desde que Juanma Moreno es presidente", así como un "desastre en la adjudicación de plazas de la FP pública, que ha frustrado las esperanzas y las expectativas de muchos jóvenes andaluces este verano", según ha sostenido Alicia Murillo.

Tras señalar que la Junta "se ha dejado sin ejecutar 216 millones de euros en el año 2023 en Formación Profesional", la parlamentaria socialista ha relatado que "algo parecido ha pasado también con las escuelas infantiles", materia en la que "el Gobierno de España ha enviado hasta en dos ocasiones 119 millones de euros en el año 2024 y 123 millones en el año 2021 para garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles", pero el Gobierno de Moreno "ha dicho que no quiere este dinero, porque su modelo es otro, el de la privatización, igual que ha hecho con la FP o con la sanidad", ha denunciado la representante del PSOE-A.

De igual modo, Alicia Murillo ha destacado que "en el año 2023 se dejaron sin ejecutar desde la Junta de Andalucía 335 millones de euros en infraestructuras educativas", en un contexto en el que "la Consejería de Educación recibe 491 millones de euros más que cuando gobernaba Rajoy".

Por otro lado, en relación al sistema de la dependencia, Alicia Murillo ha señalado que, en el año 2023, "la Junta de Andalucía se dejó 379 millones de euros sin ejecutar", y la comunidad autónoma se ha convertido en la que tiene "más días" en la lista de espera para acceder al sistema de dependencia, algo que "nunca había pasado" con anterioridad, según ha lamentado.

La representante del PSOE-A ha concluido así que, cuando desde la Junta "lanzan esta campaña" contra el sistema de financiación "están reconociendo que hay problemas graves en los servicios públicos de Andalucía", y también que "Juanma Moreno ya ha renunciado a arreglar" los mismos, que son "fruto de la gestión" de su Gobierno, según ha sostenido.

Alicia Murillo ha argumentado que si la culpa del "deterioro" de los servicios públicos andaluces "fueran sólo los 1.500 millones de euros" que recibe de menos Andalucía al año por el modelo de financiación autonómica, "Moreno tendría en su mano la solución", porque "bastaría con apoyar la senda fiscal que supone 1.000 millones de euros más para la Junta, con ejecutar el Presupuesto, o con estar dispuesto a negociar de forma sincera la quita de deuda" que ofrece el Gobierno, ha defendido.

Pero la parlamentaria socialista ha lamentado que "al Gobierno andaluz nada de esto le viene bien, porque antepone los intereses del PP" y su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, "a los intereses de los andaluces", según ha sentenciado Alicia Murillo para finalizar aseverando que "el Gobierno andaluz tiene ahora más dinero que nunca, pero los andaluces tienen los peores servicios públicos que han tenido nunca".