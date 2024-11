PSOE-A opina que Moreno "tiene un problema judicial" además de "social" por su "modelo de destrozar la sanidad" pública

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha sostenido este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "tiene un problema judicial", además de "social", por su "modelo de destrozar lo público para beneficiar a lo privado" en la sanidad, y le ha urgido a dar explicaciones en el Pleno del Parlamento al hilo de la solicitud de un debate monográfico, con propuestas de resolución, que han registrado de forma conjunta los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía sobre el caso de presuntas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde el año 2021.

Además, el Grupo Socialista ha solicitado formalmente también "una comparecencia del presidente del Gobierno andaluz", porque cree que "los hechos son tan graves que debería dar cuenta en este Parlamento", según ha indicado Ángeles Férriz en una rueda de prensa en la Cámara autonómica en la que ha remarcado que su partido lleva ya "años" denunciando públicamente "una desviación de fondos de lo público a lo privado que se ha traducido en un deterioro brutal de la sanidad pública y en un beneficio también brutal de la sanidad privada", y que "se estaba haciendo de manera irregular, acogiéndose" a un modelo de contratación de emergencia que no encontraba ya respaldo en la normativa impulsada por el Gobierno de España al hilo de la pandemia de Covid-19.

Ángeles Férriz ha sostenido que el Gobierno andaluz siguió pese a ello "contratando de emergencia" porque eso le "permite contratar sin control, sin fiscalización" y "a dedo a quien a uno le da la gana", causando además "un perjuicio para todas aquellas empresas que podían haber optado a esos contratos, pero que no pudieron hacerlo" por ese modo de contratación.

La representante del PSOE-A ha subrayado que su partido ya ha acudido "a los tribunales" por este asunto, y ahora quien "solicita información" a la Junta sobre esta contratación "acogiéndose a una emergencia que no existía" es "un juez", que junto a la Fiscalía Anticorrupción "están investigando qué es lo que ha pasado durante estos años con la contratación en el sistema andaluz de salud, y ya veremos si en otras consejerías", ha apostillado.

TRES GERENTES DEL SAS "IMPUTADOS"

Ángeles Férriz ha remarcado que, "por lo pronto, hay tres gerentes --del SAS-- imputados" tras la admisión a trámite en un juzgado de Instrucción de Sevilla de la querella interpuesta por los 30 diputados del Grupo Socialista en relación a dicha contratación, y los tres --la actual directora gerente, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas-- "tienen que dar explicaciones de esa contratación".

La portavoz socialista ha aseverado que los tres gerentes son o han sido "parte del Gobierno", y "uno de ellos --Miguel Ángel Guzmán-- hasta fue viceconsejero" de Salud, y ha subrayado que los tres "respondían a las instrucciones que daba el Gobierno" de la Junta y tenían consejeros por encima, uno de los cuales es el actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y otra la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha puesto de relieve.

La parlamentaria socialista ha manifestado que "la situación es tan grave que no se entiende" que el presidente de la Junta "todavía no haya abierto la boca ni haya dado ni una sola explicación, y se niegue a comparecer en este Parlamento para explicarlo", y en ese punto ha insistido en reivindicar su petición de "un debate general con propuestas de resolución no sólo para denunciar lo que ha pasado, sino para tomar medidas y que no vuelva a pasar".

Al hilo, ha llamado la atención acerca de que "el máximo representante" de la Mesa del Parlamento que va a abordar esa solicitud de debate --el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre-- es "un señor que fue consejero de Salud" y cuyo gerente del SAS en esa etapa en el Gobierno andaluz "está imputado".

Ángeles Férriz ha criticado que "Aguirre lleva vetando un debate general de sanidad un año y ocho meses", y se ha preguntado si desde la Mesa "también van a vetar el debate sobre los contratos irregulares, con el 'escandalazo' que hay y tres gerentes imputados". "No se comprendería", ha opinado la portavoz socialista, que se ha preguntado "por qué no pueden contar lo bien que estaba" todo en el Parlamento los responsables del Gobierno andaluz si defienden que sobre este asunto "no hay ningún problema".

Ha advertido además de que, "como no lo cuenten aquí, lo van a tener que contar en el juzgado", desde donde un juez "ha pedido las actas del Consejo de Gobierno donde cambiaron el sistema de control de la Intervención General" en relación a la contratación, pasando de un control "previo a uno posterior", y teniendo en cuenta que hay "19 informes de la Intervención General que dicen que esa contratación" del Gobierno de Juanma Moreno, "concretamente en el sistema andaluz de salud, era irregular y se acogía a una emergencia que no existía".

La portavoz socialista ha puesto de relieve además que la Intervención General "depende de la consejera de Hacienda", Carolina España, por lo que ha advertido de que la también portavoz del Gobierno andaluz y titular de Economía y Fondos Europeos podría ser también "llamada a declarar".

"QUERELLA POLÍTICA"

En respuesta a la acusación de la misma consejera portavoz al PSOE-A acerca de presentar una "querella política" sobre este asunto de los contratos, Ángeles Férriz ha aseverado que "claro que es una querella política, basada en decisiones políticas" como la de "contratar con una emergencia que ya no existía", o "fraccionar los contratos menores para evitar también unas licitaciones públicas".

"Aquí todas son decisiones políticas tomadas por la misma persona", el presidente de la Junta, Juanma Moreno, según ha continuado manifestando Ángeles Férriz, que ha sostenido además que "contratar irregularmente durante años, teniendo informes de la Intervención que te decían que no se podía contratar, es una decisión política que tiene también sus consecuencias", como la de que la sanidad pública andaluza no atienda a la población "con unos mínimos estándares de calidad".

La representante socialista ha sostenido que en este caso "no sólo hay una falta de transparencia", sino también "una falta de decencia y de respeto a los andaluces", porque mientras desde el Gobierno del PP-A "repartían dinero a dedo y sin control a sus amigos de la privada, miles de andaluces están en listas de espera, haciendo colas en los centros de salud, desesperados, haciéndose seguros privados".

"Esa es la realidad", y "Andalucía no se merece un gobierno como este, que haya destrozado lo que nos hace más vulnerables, que es la salud, para beneficiar a unos cuantos que han hecho negocio", ha sentenciado Ángeles Férriz, que en ese punto ha evocado las manifestaciones de este pasado fin de semana en las capitales andaluzas por la situación de la sanidad, y ha subrayado que "no hay día que no se manifiesten en cualquier rincón de Andalucía", por lo que el presidente de la Junta "tiene un problema social en Andalucía y ahora también uno judicial", según ha aseverado para concluir.