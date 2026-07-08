El PSOE pedirá en Pleno de Diputación de Córdoba mejoras en Infoca, rechazo a terapias de conversión y apoyo a Venezuela

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez. - PSOE

CÓRDOBA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba defenderá en el Pleno ordinario de julio dos mociones y una propuesta de declaración institucional con las que pretende reforzar la capacidad de respuesta de los servicios públicos, reconocer la labor de los profesionales de emergencias y seguir avanzando en la protección de los derechos y las libertades.

Según informa el PSOE en una nota, el portavoz socialista, Pepe Álvarez, ha señalado que las iniciativas que presentan "responden a una misma forma de entender la política: proteger a las personas, fortalecer los servicios públicos y defender los derechos fundamentales. Las administraciones tienen que estar a la altura de los desafíos que afronta la ciudadanía y actuar siempre desde el compromiso con el interés general", ha remarcado.

La primera de las mociones reclama a la Junta de Andalucía un "refuerzo urgente" del dispositivo Infoca mediante "el incremento de personal, la mejora de las condiciones laborales y la dotación de los medios técnicos necesarios para afrontar con todas las garantías la campaña de alto riesgo de incendios".

Asimismo, plantea mantener una "plantilla estable durante todo el año" que permita desarrollar las labores de prevención de incendios forestales, reforzar las tareas de extinción y mejorar la respuesta ante otras emergencias ambientales.

"Los trabajadores del INFOCA desempeñan una labor esencial para proteger los montes, los pueblos y a la ciudadanía", ha dicho Álvarez, añadiendo que no se puede permitir que "afronten una campaña de alto riesgo con plantillas incompletas o con falta de medios. Pero tampoco tiene sentido que el dispositivo se reduzca una vez finaliza el verano", ya que "la prevención es tan importante como la extinción y exige contar con profesionales trabajando durante todo el año". Apostar por el Infoca es "apostar por la seguridad de Andalucía y por unos servicios públicos fuertes y de calidad", ha afirmado Álvarez.

De otro lado, el Grupo Socialista defenderá una moción para que la Diputación de Córdoba manifieste su rechazo a las denominadas terapias de conversión y respalde la Proposición de Ley Orgánica que actualmente tramitan las Cortes Generales para tipificar estas prácticas como delito. La iniciativa también insta al Senado a culminar su tramitación y reafirma el compromiso de la institución provincial con las políticas de igualdad, diversidad y lucha contra la LGTBIfobia.

Pepe Álvarez ha subrayado que "las terapias de conversión constituyen una vulneración de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. No existe ninguna justificación para unas prácticas que carecen de respaldo científico y que pretenden negar la identidad o la orientación sexual de las personas. Las instituciones tienen la obligación de situarse siempre del lado de la igualdad, la libertad y el respeto".

APOYO A VENEZUELA

En la línea de defensa de los servicios públicos y de reconocimiento a quienes trabajan para proteger a la ciudadanía, el Grupo Socialista ha trasladado ya al resto de portavoces una propuesta de declaración institucional con motivo del terremoto que ha afectado a Venezuela. El texto propone que la Diputación de Córdoba exprese la solidaridad de la provincia con el pueblo venezolano, traslade sus condolencias a las familias de las víctimas y muestre su apoyo a todas las personas afectadas por esta tragedia.

Asimismo, reconoce la "extraordinaria labor" desarrollada por los efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba, por el conjunto de bomberos y rescatistas españoles desplazados a la zona y por la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya actuación ha vuelto a poner de manifiesto la profesionalidad y el compromiso de los servicios públicos españoles.

Los bomberos cordobeses "han vuelto a demostrar que el servicio público no entiende de fronteras. Han representado a Córdoba con un extraordinario ejemplo de profesionalidad, solidaridad y entrega, y creemos que ese trabajo merece el reconocimiento unánime de toda la Corporación", ha destacado el portavoz socialista.

El portavoz socialista ha confiado en que las tres iniciativas obtengan un amplio respaldo del Pleno, "porque responden al interés general y hablan de proteger a las personas, de reforzar unos servicios públicos imprescindibles y de seguir avanzando en derechos y libertades. Son cuestiones que deberían unir a toda la Corporación provincial".