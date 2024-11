PSOE-A pide desde Andalucía apoyo a un cambio normativo sobre pensiones no contributivas a favor de grandes dependientes

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento andaluz con la que quiere que el Gobierno de la Junta se posicione a favor de una modificación de la normativa que regula la pensión no contributiva que beneficie a "grandes dependientes".

En concreto, la iniciativa socialista, consultada por Europa Press, plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "mostrar posición favorable a la modificación del RDL 1/1991, de 20 de junio, incluyendo un párrafo en el punto 5 del artículo 363 en el RDL 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para establecer una excepción en el umbral de rentas en la pensión no contributiva de beneficiarios calificados como 'grandes dependientes', con la finalidad de que el aumento económico procedente de ingresos derivados de indemnizaciones por seguro de vida o rescates de planes de pensiones no sean considerados como rentas y poder evitar la extinción de su prestación".

En la exposición de motivos de la PNL, el Grupo Socialista explica que "los únicos requisitos exigidos para el derecho a las pensiones en su modalidad no contributiva son, con carácter general, la residencia en territorio nacional y la insuficiencia de recursos; y, con carácter específico, la edad de 65 años, para la pensión de jubilación, y la edad de 18 años y el grado de minusvalía establecido, para la de invalidez".

Añaden desde el Grupo Socialista que "muchos grandes dependientes, o sus familias, han contratado pólizas de seguro de vida, planes de pensiones o cualquier producto financiero con la finalidad de garantizar y mejorar la calidad de vida de este colectivo, llegada su vejez, donde sus familiares con gran esfuerzo ahorraron durante años".

"Sin embargo, al momento de recibir los beneficios de estas pólizas, dichos ingresos se consideran como renta, afectando al percibo de la pensión no contributiva e incluso ocasionando la extinción de la prestación", advierten desde el PSOE-A, desde donde consideran que "esta situación genera una profunda injusticia, ya que esos fondos destinados específicamente para mejorar la calidad de vida en la vejez de estas personas no deberían ser motivo de extinción de la pensión no contributiva, ya que la finalidad principal de esta prestación es garantizar la subsistencia diaria de las personas con discapacidad".

MOCIÓN DEL SENADO

Por ello, el PSOE-A ha registrado en el Parlamento andaluz esta PNL que encaja con otra moción defendida en el Senado por el Grupo Socialista, cuyo portavoz en la Cámara alta es el secretario general de la federación andaluza, Juan Espadas, y que fue aprobada por el Pleno de dicha institución el pasado 23 de octubre.

En concreto, con esa moción el PSOE quería que se instase desde el Senado al Gobierno a "revisar la normativa reguladora de las pensiones no contributivas, con especial atención a los grandes dependientes y sus familias".

De esta manera, en virtud de la iniciativa socialista aprobada, el Senado instaba el pasado 23 de octubre al Gobierno "a actualizar y adecuar la normativa reguladora de las pensiones no contributivas, para lo que se propone la creación de un grupo de trabajo que evalúe la situación de grandes dependientes que puedan incurrir en supuestos de desprotección social". "En este sentido, se analizará de forma especial el impacto en estas pensiones de la percepción de ingresos procedentes de instrumentos de ahorro", precisaba la moción del PSOE aprobada en la Cámara alta.