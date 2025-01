PSOE-A pide "cese" de Sanz si no ofrece una "rectificación inmediata" por difundir un "bulo" sobre Montero

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha exigido este jueves al consejero de Presidencia, Interior, Diálogo social y Simplificación administrativa, Antonio Sanz, una "rectificación inmediata" por dar difusión a un "bulo" sobre la nueva secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que si no hay rectificación, que lo "cese".

En rueda de prensa, Férriz se ha referido a las manifestaciones que hizo Sanz exigiendo a la vicepresidenta primera explicaciones tras una declaración del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, sobre que se ha registrado una denuncia en la Fiscalía sobre cuentas en el extranjero de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o de María Jesús Montero.

Ha manifestado que desde que Montero anunció que optaría a la secretaría general del PSOE-A, en el PP-A están "muy nerviosos" y no han escatimado "en insultos, en desprecio, en fango y en porquería", pero lo que ocurrió ayer es "otro paso más que no se puede consentir".

"Ayer sacaron un bulo, una información falsa sobre María Jesús Montero, sobre unas cuentas en el extranjero, una denuncia falsa que fue archivada", ha indicado la portavoz socialista, quien ha indicado que el presidente de la Junta, tras ser preguntado ayer sobre ese asunto, decidió ponerse la "careta de indecente" y decir que él no hacía comentarios al respecto.

Sin embargo, según ha añadido, mandó a "los sicarios de la política, de su partido y de su Gobierno, y a poner a Canal Sur al servicio de esta nueva fechoría para no mancharse las manos".

"El va de moderado, pero manda a los suyos a salir a atacar a María Jesús Montero sin ninguna ética, sin ninguna moral, sin ningún escrúpulo y sin ninguna vergüenza", ha denunciado Férriz.

Ha preguntado "qué se va a esperar de alguien que ha llegado a ser presidente de la Junta de Andalucía a lomos de la mayor y más indecente cacería política de la historia de Andalucía", apuntando que si eso no hubiera sido así, nunca habría conseguido gobernar.

Para Férriz, "si el señor Moreno Bonilla no comenta acusaciones falsas, no debería comentarlas nadie de su gobierno", de manera que Antonio Sanz debería ofrecer una "rectificación inmediata" y si no lo hace, debería ser "cesado".

Ha aconsejado a los populares que "digieran cuanto antes" que Montero es la nueva líder del PSOE-A y que ha venido a "gobernar" Andalucía y a devolver al PP-A a una "oposición de la que nunca debió salir".