PSOE pide convertir en autonómica la vía que une Quéntar y Dúdar con la capital granadina a través de Beas

BEAS DE GRANADA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Granada ha reclamado a la Junta de Andalucía que acometa la conversión del carril que une Quéntar y Dúdar con la capital, a través de Beas de Granada, en carretera autonómica para que, la única vía de escape para la ciudadanía de estos municipios ante un temporal como el que ha ocurrido, "tenga las condiciones mínimas para garantizar la seguridad y la comunicación".

En una visita a Beas de Granada, la parlamentaria andaluza Olga Manzano ha señalado que esta vía cuenta con "apenas cuatro metros de ancho y un asfaltado de hace 20 años".

Manzano, que ha aludido a los días de "angustia" vividos por los vecinos de estas localidades debido a los desalojos y la incomunicación con la capital, ha afirmado que "se podría haber evitado porque desde hace años el Grupo Parlamentario Socialista viene presentando una enmienda al presupuesto de la Junta para que Moreno Bonilla convierta este carril en carretera autonómica".

"Si la hubiese tenido en cuenta, esta vía se hubiese empezado a construir", ha subrayado para añadir que, en ese caso, el temporal "no habría provocado una situación de aislamiento tan grave como la que ha tenido lugar".

La adecuación de este carril "sería el primer paso de una alternativa sostenible para mejorar las conexiones en la provincia, permitiendo enlazar la A-92 Norte con la zona sur de Granada y ayudando a descongestionar la A-395 de acceso a Sierra Nevada, especialmente en invierno ya que gran parte de los visitantes proceden del Levante".

Así, ha solicitado al presidente de la Junta que "atienda las necesidades de los municipios más pequeños y deje de concentrar la inversión en aquellos que tienen mayor población".

"No puede poner como excusa la falta de recursos porque Moreno Bonilla presume de presupuesto histórico", ha agregado junto al secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, y al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Beas de Granada, Manuel Ocaña.

"Además, tiene la oportunidad de aceptar el nuevo modelo de financiación que le ofrece la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que contempla para Andalucía más de 5.000 millones al año", ha dicho para insistir en que Moreno "no puede cerrar los ojos ante esta reivindicación".

AYUDAS DEL GOBIERNO

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, se ha sumado a esta demanda para dar una solución "efectiva y segura" a la movilidad de los municipios de la zona y ha valorado el "compromiso" del Gobierno de España con las localidades afectadas en la provincia por el tren de borrascas.

Tras recordar que Beas de Granada ha sufrido problemas de abastecimiento de agua a causa del temporal, Carranza ha destacado el trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez para ayudar a las localidades de la provincia con recursos personales y materiales.

"Ahora da un paso más con el paquete de medidas urgentes que contempla ayudas por valor de 7.000 millones de euros del que se beneficiarán los municipios y sectores económicos afectados como la ganadería, la agricultura, el comercio o la hostelería", ha apuntado.

De esa cuantía, 2.000 millones de euros se destinarán a los distintos ayuntamientos para iniciar la reconstrucción de todo los equipamientos y servicios devastados.

"El Gobierno de España quiere que esas ayudas lleguen de forma rápida a nuestros pueblos", ha concluido.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Beas de Granada, Manuel Ocaña, ha explicado que el pleno del Consistorio aprobó ayer una moción, a propuesta del PSOE, para reclamar a la Junta la conversión del mencionado carril en una vía de doble sentido.

"El Gobierno andaluz debe retomar esta actuación dada la importancia que hemos visto que tiene tras las inundaciones. La ciudadanía de Quéntar y Dúdar ha utilizado esta vía para salir de sus pueblos. No podemos esperar más, la Junta debe destinar el dinero necesario para hacerla lo antes posible", ha apostillado.