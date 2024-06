PSOE pide mantener el servicio de centralita en los hospitales comarcales de Jaén y Salud dice estudiar la situación

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido a la Junta de Andalucía garantías para las más de 40 trabajadoras que se encargan actualmente del servicio de centralita en los cinco hospitales comarcales de la provincia de Jaén y tres de la provincia de Córdoba. Desde la Consejería de Salud, su titular, Catalina García, ha apuntado que lo que está haciendo es "valorar" y "estudiar" la situación de un servicio que el PSOE decidió externalizar cuando gobernaba en la Junta.

Ha sido en la Comisión de Salud donde la parlamentaria del PSOE Ángeles Férriz ha preguntado a la consejera por el futuro de estas mujeres que, en algunos casos, llevan hasta 25 años trabajando en la centralita de estos hospitales -- Cazorla, la Sierra de Segura, Alcaudete, Alcalá la Real y Andújar, en la provincia de Jaén, y Montilla, Puente Genil y Valle del Guadiato, en la de Córdoba--

"No tiene ningún sentido que teniendo el mayor presupuesto de la historia, usted quiera acabar con las trabajadoras, porque son fundamentalmente mujeres de estos ocho hospitales", ha dicho Férriz, que ha subrayado que se trata de "trabajadoras que no solo han realizado una labor de información telefónica, que es lo que contempla su contrato, sino que han realizado múltiples funciones administrativas".

Sobre este punto, la consejera ha incidido en que este servicio fue externalizado por el PSOE en la Junta y por eso ahora no forman parte del Servicio Andaluz de Salud como lo está el resto de la plantilla que formaba parte de las antiguas agencias sanitarias.

Por su parte, la parlamentaria socialista ha apuntado que a día de hoy "nadie les ha comunicado oficialmente nada, pero le van ustedes quitando funciones y la empresa que los contrata les dice y les advierte que ustedes quieren suprimir este servicio".

Por ello, ha pedido a la consejera que "recapacite porque este servicio es esencial en esos pueblos, es una atención cercana y sobre todo ustedes no pueden tirar a la calle a estas mujeres que han estado desde el minuto uno, desde que se abrió el hospital, haciendo de todo, a pesar de que su contrato no lo contemplaba".

Y sobre todo, "tampoco pueden dejarlas tiradas en la calle sin reconocerles ningún derecho, a pesar de haber trabajado 16, 18 y 25 años, ningún derecho que les posibilite tener unas mejores condiciones a la hora de poder acceder a cualquier otra plaza", ha expuesto Férriz.

Para la parlamentaria socialista, el poner ahora este servicio en de centralita en el punto de mira para "dejar tiradas a más de 40 mujeres que no se lo merecen", responde al objetivo de "desmantelar" los hospitales comarcales que "les faltan especialistas, que han perdido calidad el servicio y que tienen a todos los vecinos viendo como hospitales de referencia ya no lo son".

García se ha mostrado de acuerdo en que el servicio de centralita "tiene que estar" y "tiene que funcionar" en estos hospitales y ha responsabilizado al PSOE de la situación actual de estas mujeres por las decisiones que tomó cuando gobernaba en la Junta de Andalucía.

"Decidieron que fuera una empresa externa la que se encargara del servicio de centralita. Ustedes que nos acusan a nosotras de la mayor privatización del mundo, pero ustedes primero hicieron agencias empresariales y luego, dentro de las agencias empresariales, externalizaron servicios", ha respondido la consejera.

Por ello, desde la Junta lo que se va a hacer es "valorar lo que vamos a hacer, si lo vamos a seguir externalizando o lo vamos a internalizar y a reorganizar, y en eso es lo que estamos trabajando".

García ha acusado al PSOE haber "condenado a esas 40 mujeres a no ser ahora estatutarias del Servicio Andaluz de Salud", al tiempo que ha instado a Férriz a explicar a las afectadas que "fueron contratadas por una empresa externa que no les da derecho al acceso al Servicio Andaluz de Salud, no la engañen".

"Ustedes han podido solucionar la vida de esas mujeres y ustedes decidieron condenarlas a estar en una empresa externa privada por no estar dentro del paraguas de la agencia y fue una decisión del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía", ha concluido García.