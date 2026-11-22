La candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por Jaén, Isabel Uceda. - PSOE

JAÉN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por Jaén, Isabel Uceda, ha pedido este domingo "una movilización masiva de las mujeres" en las elecciones generales del 29 de noviembre, "con el voto útil al PSOE".

"Necesitamos movilización para poder gobernar. No solamente nos basta con parar a la derecha, sino poder gobernar con una mayoría suficiente que nos permita seguir avanzando en igualdad de derecho y de oportunidades", ha dicho en un comunicado.

Ha añadido que es "importante para todos, pero fundamentalmente para las mujeres, que nos jugamos mucho en estas elecciones. El único partido capaz de garantizar nuestros derechos es el PSOE y es Pedro Sánchez".

En un reparto de propaganda electoral en Torredonjimeno, ha advertido de que "la alternativa que tenemos enfrente es un gobierno de la derecha con la extrema derecha, que ya está demostrando allí en las comunidades donde gobierna que recorta derechos para las mujeres, que no cree en la igualdad ni en la lucha contra la violencia de género".

Ha apuntado que "las mujeres no podemos ser moneda de cambio de ningún gobierno" y que por ello "vamos a parar a la derecha el 29 de noviembre".

Uceda ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado durante estos 8 años con las políticas de igualdad "en el centro de sus preocupaciones", aprobando leyes "que nos han permitido seguir avanzando, que nos han permitido también tener herramientas para avanzar en esa igualdad de oportunidades y contra la violencia de género".