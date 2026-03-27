PSOE-A pide a Moreno "menos fotos y mejor gestión" tras la caída informática en servicios digitales de la Junta

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en Huelva. (Foto de archivo). - PSOE

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, ha pedido este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "menos fotos y mejor gestión", tras la caída informática de los servicios digitales de la administración autonómica, que "ha dejado a miles de andaluces sin cobrar su sueldo".

Así lo ha trasladado la representante socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en la que ha puesto de relieve que dicha incidencia se ha registrado en pleno "fin de mes y en el inicio de la Semana Santa".

María Márquez ha afeado al presidente de la Junta que esté "tan preocupado todos los días de criticar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, mientras "las nóminas de los trabajadores de la Junta" se queden "sin pagar" con esta incidencia. "Menos fotos y mejor gestión", ha remachado la responsable socialista.

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, con las competencias en la Agencia Digital de Andalucía (ADA), por su parte, ha informado este viernes de que, tras recuperarse la "normalidad" en los servicios digitales relacionados con los trámites educativos, sanitarios y de justicia, el resto de servicios de la Junta "se han ido recuperando" en las últimas horas tras dicha incidencia.

"Persisten incidencias puntuales en algunas herramientas específicas de la Consejería de Hacienda --como el sistema de pago de tributos, tasas y precios públicos--, pero que no tendrán impacto negativo en el ciudadano porque se ampliarán los plazos de los procedimientos administrativos que se hayan podido ver afectados", han informado la Junta este viernes por la mañana.