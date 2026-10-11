PSOE-A pide un "permiso retribuido" para docentes de la pública que no puedan ir a clase por emergencias meteorológicas

Archivo - Un parque de Isla Cristina cerrado a causa de la DANA. A 15 de noviembre de 2024, en Cartaya, Huelva (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá el próximo miércoles, 14 de octubre, en la comisión de Educación del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) "relativa a protección del personal docente ante fenómenos meteorológicos adversos y situaciones de emergencia" con la que, entre otras cuestiones, plantea que profesores de los centros públicos de Andalucía cuenten con "un permiso retribuido" en casos en los que no puedan acudir a su puesto de trabajo por complicaciones derivadas de situaciones adversas de mal tiempo.

En concreto, la iniciativa, consultada por Europa Press, plantea que el Parlamento inste a la Junta de Andalucía a "modificar, previa negociación con las organizaciones sindicales representativas, la regulación de permisos y licencias del personal docente de los centros públicos de Andalucía para incorporar expresamente" dicho "permiso retribuido".

La idea del Grupo Socialista es que dicho permiso se conceda a personas docente en supuestos de "imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para acudir al mismo como consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, o cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente derivada de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso, adverso u otra situación de emergencia".

Desde el PSOE-A precisan que se deberían establecer "de forma clara y homogénea los supuestos, condiciones, duración, forma de acreditación y procedimiento para su reconocimiento".

Por otro lado, la iniciativa socialista también propone que el Parlamento inste a la Junta a "aprobar, previa negociación con las organizaciones sindicales representativas, un protocolo autonómico único de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos y situaciones de emergencia para los centros educativos públicos de Andalucía".

El Grupo Socialista quiere que dicho protocolo "establezca criterios objetivos y homogéneos para toda la comunidad autónoma y determine las actuaciones a seguir por los centros, los equipos directivos y el conjunto del personal que presta servicios en ellos ante alertas y restricciones de movilidad decretadas o recomendadas por las autoridades competentes".

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta PNL, desde el Grupo Socialista ponen de relieve que "los fenómenos meteorológicos adversos constituyen una realidad cada vez más presente" en la comunidad autónoma andaluza, y los "episodios de lluvias intensas, inundaciones, fuertes vientos, incendios forestales u otras situaciones de emergencia pueden provocar cortes de carreteras, restricciones de movilidad y circunstancias en las que el desplazamiento hasta el puesto de trabajo resulte imposible o pueda suponer un riesgo para la seguridad de las personas".

"Estas situaciones exigen que las administraciones públicas dispongan de procedimientos previamente establecidos que aporten seguridad jurídica a sus trabajadores y eviten que las decisiones deban adoptarse de manera improvisada una vez producida la emergencia", sostiene el Grupo Socialista en su PNL.

Explica la iniciativa que, "tras los graves efectos de la DANA de 2024, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, que modificó el artículo 37.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores incorporando un nuevo apartado".

Dicha modificación --continúa detallando la PNL-- "reconoce a las personas trabajadoras incluidas en su ámbito de aplicación un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando resulte imposible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para acudir al mismo como consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso".

No obstante, desde el Grupo Socialista aclaran que "esta modificación del Estatuto de los Trabajadores no supone su aplicación automática al personal funcionario docente, que se rige por la normativa propia del empleo público y por la regulación específica que resulte de aplicación", y, en Andalucía, "los permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente dependiente de la Administración educativa se encuentran regulados fundamentalmente por la Circular de 11 de junio de 2021 de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y por las posteriores instrucciones que han ido modificando y ampliando su contenido".

Al hilo, la iniciativa puntualiza que en Andalucía "continúa sin existir una regulación específica y suficientemente clara para las situaciones en las que un fenómeno meteorológico adverso o una emergencia impide al profesorado desplazarse hasta su centro de trabajo en condiciones de seguridad".

POR UNOS "CRITERIOS OBJETIVOS Y HOMOGÉNEOS"

Y consideran desde el PSOE-A que "no resulta razonable" que, "ante una alerta meteorológica grave, el profesorado tenga que preguntarse si debe desplazarse o no hasta su centro, cómo debe justificar su ausencia o qué consecuencias puede tener la decisión de atender las recomendaciones de las autoridades".

"Tampoco resulta razonable que situaciones similares puedan recibir respuestas diferentes dependiendo del centro educativo, de la provincia o de la interpretación administrativa que se realice en cada momento", apostilla la exposición de motivos de esta PNL, que parte de la premisa de que "la Administración educativa debe establecer previamente criterios objetivos, homogéneos y conocidos por todos los centros que determinen cómo actuar cuando las autoridades competentes establezcan recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento, o cuando exista una situación de riesgo grave e inminente derivada de un fenómeno meteorológico adverso".