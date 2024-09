PSOE y Plataforma de Policía Local de Jaén ven "irresponsable" al gobierno local por "desoír" peticiones de los agentes

JAÉN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén y la Plataforma de Policía Local han calificado de "irresponsable" la actitud del equipo de gobierno (PP y Jaén Merece Más) al "desoír los requerimientos de los agentes para garantizar la seguridad" en la ciudad.

Así lo han indicado tras la reunión que el portavoz socialista, Julio Millán, junto a los ediles Carlos Alberca, Ángeles Díaz y María del Carmen Angulo, ha mantenido este jueves con representantes del citado colectivo, integrado por los sindicatos APL, Sipan, CCOO y CSIF.

En el encuentro, la plataforma ha indicado que plantea como nueva fecha de movilización el 30 de septiembre ante su disconformidad con la "postura inmovilista y férrea" de los concejales de Personal y Seguridad, Vicente Oya y Antonio Losa (PP), a atender "las mejoras que necesita el servicio".

El portavoz de la plataforma, Miguel Ángel Portellano, ha dicho que no existe relación con el equipo de gobierno desde la última reunión. "Nos levantamos los sindicatos porque se negaron a estudiar nuestra propuesta y la que ellos hicieron la retiraron, nos fuimos, no hay nada sobre la mesa", ha afirmado.

Por ello, ha instado al equipo de gobierno a abandonar "este estado de irresponsablidad". "Y nos referimos al PP y también a JM+, que negocien, que tienen que tomar cartas en el asunto, porque los servicios están bajo mínimos, los requerimientos de la ciudadanía no se atienen y los eventos corren un serio peligro", ha recalcado Puertollano.

Al respecto, ha señalado que el gobierno local no habla de convocatoria de plazas, cuando "faltan 60 policías" y la edad media de la plantilla hará que en cinco años se eleven a 80 plazas las necesarias.

Ello supone "carencias para cubrir 80.000 horas ordinarias" y ha puesto ejemplos como que en festivales celebrados el pasado fin de semana en la ciudad "solo hubo una patrulla". "Hoy mismo en la ciudad hay una sola patrulla en Jaén, eso hace que atender un requerimiento pueda llevar hasta tres horas", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz del PSOE ha considerado que "la situación es un ejemplo más del desgobierno" con PP y JM+. "Partimos de nuestra etapa en el Ayuntamiento con una dotación de 30 plazas para paliar a medio plazo las necesidades de este cuerpo y la coordinación y el diálogo con todos los sindicatos de policía para atender el día a día de los vecinos, su seguridad y la de los agentes", ha declarado.

Frente a ello, ha lamentado que la política del actual gobierno "ha sido la de barrer todo el trabajo hecho en solo doce meses, donde han dado paso al desprecio y desidia hacia los vecinos y vecinas y la policía, que son los perjudicados".

De ahí, que haya preguntado "dónde está el alcalde". "Tiene que dar la cara y no estar solo para las redes sociales y las fotos, para viajar a los pueblos. No es capaz ni de solucionar el problema que hay con el muro de La Manseguilla", ha agregado Millán.

Así las cosas, ha anunciado que, si no se retoma la senda del diálogo, desde el PSOE se tomarán "medidas para que el equipo de Gobierno se posicione y se produzca un cambio", de manera que "en feria o eventos próximos la seguridad se garantice, no haya riesgos y no se traslade esta imagen de desdén y desidia".

"La mejora de la seguridad era un mensaje del alcalde en elecciones, mejorar la seguridad en los barrios y ahora vemos que era un engaño más, uno de tantos a los que nos tiene acostumbrados este alcalde. Estamos ante un equipo de gobierno que no atiende sus obligaciones y una de las primeras es garantizar la seguridad", ha dicho, no sin afear la actitud "chulesca" de los ediles del PP con los miembros de la Plataforma "sin el mínimo diálogo".