El PSOE-A pregunta en el Parlamento a la Junta por la situación de las carreteras autonómicas tras el tren de borrascas

Diputados en la comisión de Fomento y Movilidad del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una serie de preguntas con ruego de respuesta oral en el Parlamento andaluz en las que se interesa por la situación de las carreteras autonómicas que se vieron afectadas por el 'tren de borrascas' que se vivió en Andalucía a principios de este año 2026.

En concreto, diputados del PSOE-A han suscrito una serie de preguntas al respecto de esta cuestión, consultadas por Europa Press y dirigidas a la Consejería de Fomento y Movilidad que dirige Mario Muñoz-Atanet, para que sean respondidas en la comisión parlamentaria vinculada a dicho departamento.

Así, desde el Grupo Socialista preguntan a la Consejería de Fomento y Movilidad "cuántas carreteras o tramos de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía mantienen actualmente restricciones a la circulación como consecuencia de los daños ocasionados por el tren de borrascas de principios de 2026".

Por parte del Grupo Socialista se interesan, específicamente, por "cortes parciales, carriles cerrados, tráfico alternativo, limitaciones de tonelaje u otras restricciones" que pueden mantenerse actualmente como consecuencia de dicho temporal del pasado invierno.

Además, los parlamentarios del PSOE-A piden a la Junta que aclare "cuál es la previsión para el restablecimiento de la normalidad en cada caso", y emplazan a la Consejería de Fomento a aclarar "en qué municipios y provincias se localizan" dichas carreteras o tramos afectados.

Por otro lado, los mismos diputados que han registrado dichas preguntas sobre las carreteras autonómicas --que son Rocío Arrabal, José Nicolás Ayala, Mario Jiménez, Josele Aguilar y Verónica Pérez-- han registrado otra pregunta para su respuesta en la comisión de Fomento y Vivienda relativa a los Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía.

En concreto, los representantes del Grupo Socialista quieren conocer "cuál es la situación económica y financiera actual de los Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía", y "qué aportaciones tiene previstas la Junta de Andalucía para garantizar su funcionamiento durante 2026".