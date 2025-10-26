El PSOE promueve una jornada de senderismo para fomentar la convivencia y valorar el patrimonio natural jiennense

Jornada de senderismo y convivencia organizada por el PSOE de Jaén en la Fuente de la Zarza. - PSOE DE JAÉN

JAÉN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable del área de Deportes del PSOE de Jaén y concejala socialista en el Ayuntamiento local, Beatriz López, ha valorado el buen ambiente registrado en esta jornada de senderismo promovida por el PSOE, que ha discurrido en el paraje de la Fuente de la Zarza a lo largo de dos horas y que ha servido para "fomentar la convivencia y poner en valor el patrimonio natural de la capital".

Así lo ha comunicado la formación en una nota, que ha detallado que la actividad, dirigida a militantes y simpatizantes, la han podido disfrutar "personas de todas las edades", puesto a que su dificultad "es mínima" y solo ha requerido de "calzado y ropa cómodos y adecuados".

Asimismo, la formación ha señalado que al término de la jornada en la Fuente de la Zarza se ha compartido "un tiempo de convivencia" en el que todos los asistentes "han podido compartir esta y otras experiencias". Al hilo, López ha destacado la importancia de fomentar hábitos de vida saludables y de realizar este tipo de actividades, así como fortalecer las relaciones entre la militancia socialista.

Además, la concejala ha subrayado el "impresionante" patrimonio natural que rodea a la capital, que tiene en su cinturón Sur "un gran exponente", con parajes "con valor ambiental y patrimonial", como Otíñar, que "atesoran fauna y flora singulares y espacios tan emblemáticos como Los Cañones".