El PSOE reclama en Granada soluciones para los usuarios del Centro Psicopedagógico Reina Sofía tras los terremotos

Rueda de prensa del diputado provincial socialista, Juan Francisco Torregrosa, y la portavoz del PSOE en Diputación, Fátima Gómez. - PSOE

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación ha reclamado a la Junta de Andalucía y al equipo de gobierno de la institución provincial que "aceleren" la búsqueda de un espacio "específico y adecuado" para los usuarios del Centro Psicopedagógico Reina Sofía, después de que cuatro de sus seis módulos tuvieran que ser desalojados el pasado 18 de agosto por los daños que provocaron los terremotos.

El diputado provincial socialista Juan Francisco Torregrosa explica que cuatro de los seis módulos del centro, ubicado entre Armilla y Ogíjares y gestionado por la Diputación, tuvieron que ser desalojados y, en una primera fase, 77 usuarios fueron trasladados a diferentes residencias de mayores de la provincia, concretamente en Huéscar, Huétor Vega, Fuente Vaqueros y Maracena.

Sin embargo, una vez superada esa primera fase de emergencia, opina que "es el momento de abordar con rigor qué va a ocurrir a medio y largo plazo tanto con los usuarios como con los profesionales que los atienden".

El socialista ha advertido de que los usuarios del Reina Sofía presentan necesidades específicas derivadas de su discapacidad intelectual y requieren espacios y atención especializada, por lo que compartir actualmente instalaciones con personas mayores "es una solución provisional que responde a la urgencia del momento pero que no debe prolongarse en el tiempo".

Para los socialistas la solución debe buscarse prioritariamente en la provincia, aunque reclaman que, si no existe actualmente un recurso disponible y es necesaria la intervención de la Junta de Andalucía para habilitarlo o encontrar una alternativa adecuada, "se actúe con la máxima celeridad".

"Lo que no se debe es convertir una situación provisional y precaria en una solución permanente. Los usuarios y sus familias necesitan certezas y la garantía de que van a recibir la mejor atención posible", ha subrayado Torregrosa.

El Grupo Socialista agrega que los profesionales que trabajan actualmente en los centros que han acogido a estos usuarios "desarrollan su labor en unas condiciones que no son las idóneas", al encontrarse fuera de sus puestos habituales y afrontar determinadas carencias y descoordinaciones que "solo pueden ser comprensibles en una primera fase".

Tras las reuniones mantenidas con las distintas secciones sindicales y después de la Junta de Portavoces de la Diputación, el PSOE considera necesario abordar ya una planificación a medio y largo plazo que permita recuperar unas condiciones adecuadas tanto para los usuarios como para los profesionales.

Por ello, ha solicitado al equipo de gobierno de la Diputación que "ejerza la presión necesaria" ante la Junta de Andalucía para encontrar cuanto antes un espacio adecuado para los usuarios del Reina Sofía, al tiempo que reclama que se atiendan las necesidades del personal asistencial.

Por su parte, la portavoz del PSOE en Diputación, Fátima Gómez, ha mostrado la "preocupación" del grupo socialista por la falta de información del gobierno provincial del PP. "La hemos pedido y no se nos da", ha apostillado para lamentar que este asunto "se esté llevando con un gran oscurantismo y con poca transparencia.