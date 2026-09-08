Rita Maestre y Mónica Oltra comparan la F1 de Madrid con la de Valencia: "De rentable para la gente trabajadora, nada"

Archivo - Vistas del PAI del Grao, a 25 de marzo de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, han comparado los proyectos de Fórmula 1 de Madrid y Valencia y han advertido de que este tipo de iniciativas solo benefician a "los más ricos".

La conversación, difundida a través de redes sociales, forma parte de la campaña de Más Madrid 'Madrid no es su palco VIP'. En el vídeo, Maestre llama a Oltra para preguntarle por la experiencia valenciana con la Fórmula 1, después de señalar que el proyecto madrileño acumula "más de 200 millones de euros de inversión pública".

Oltra responde desde el antiguo circuito urbano de Valencia, que acogió grandes premios entre 2008 y 2012, coincidiendo con los años de la crisis económica. "Aquí corrían los bólidos por la ciudad para mayor gloria de los más ricos", afirma.

La valenciana recuerda que el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps (PP), aseguró que la Fórmula 1 no costaría "ni un duro" a los valencianos. Sin embargo, sostiene que el proyecto acabó dejando "un agujero de 300 millones de euros".

Preguntada por el posible retorno económico para la ciudad, Oltra asegura que los principales beneficiados fueron "los superricos que ganan dinero con esto". Frente a ello, describe el espacio del antiguo circuito como una zona "urbanísticamente desconectada de la ciudad", "absolutamente degradada" y "llena de escombros".

"Lo que ha quedado es desolación", afirma Oltra, quien añade que la celebración del gran premio "endeudó" a la población e "hipotecó" políticas públicas en Sanidad o Educación.

Oltra también recuerda que Valencia ya disponía del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, situado a unos 20 kilómetros de la ciudad, que, según explica, podría haber acogido las carreras con pequeñas modificaciones.

"Se puso la ciudad patas arriba, se puso a los barrios afectados patas arriba y luego quedó este paisaje de desolación", concluye la exvicepresidenta valenciana, quien rechaza que la Fórmula 1 fuera un negocio rentable "para el pueblo" y "para la gente trabajadora".

CONCENTRACIÓN ESTE DOMINGO

Por su parte, la Plataforma STOP Fórmula 1 ha llamado a secundar el acto de protesta convocada en la Puerta Sur de Ifema Madrid para el domingo, jornada en la que tendrá lugar la carrera del Gran Premio de España, "para mostrar su rechazo a este destructivo y despilfarrador proyecto" bajo el lema 'Contra el despilfarro en Fórmula 1 y los recortes en servicios públicos'.

En este sentido, ha advertido que la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 supondrá un coste este año para las arcas públicas "de más de 367 millones de euros", un "despilfarro" de fondos públicos que contrasta con las "fuertes carencias presupuestarias" para otros servicios esenciales.

El coste de la celebración del evento ha sido un tema en el que han venido chocando en los últimos meses PP y los grupos parlamentarios de Más Madrid y PSOE, que cuestionan la falta de información sobre su coste y su impacto a nivel económico y medioambiental.

Desde el Gobierno regional han recordado el impacto económico de este evento deportivo internacional, que se ha estimado en 467 millones y 8.850 empleos, lo que permitirá recaudar cerca de 83 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales.