Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: situación con Marruecos y reacciones políticas

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Moncloa ha insistido este miércoles en que la alerta emitida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto a los llamamientos en redes sociales para un "asalto" a Ceuta un día antes de la entrada masiva de inmigrantes "no fue formal", afeándole que se tratara de "un WhatsApp ambiguo" enviado a "un cargo menor" y no lo elevara.

Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis en Ceuta muestran que el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil de un "llamamiento" en redes para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio.

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