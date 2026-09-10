Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: situación con Marruecos y reacciones políticas

Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 10 septiembre 2026 8:38
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MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Moncloa ha insistido este miércoles en que la alerta emitida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto a los llamamientos en redes sociales para un "asalto" a Ceuta un día antes de la entrada masiva de inmigrantes "no fue formal", afeándole que se tratara de "un WhatsApp ambiguo" enviado a "un cargo menor" y no lo elevara.

Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis en Ceuta muestran que el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil de un "llamamiento" en redes para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria:

El PP lleva hoy al Congreso su plan ante la crisis de Ceuta: reforzar frontera, agilizar expulsiones y más policías

El PP someterá este jueves a votación del Pleno del Congreso sus propuestas para afrontar la crisis de Ceuta, un plan que incluye fortalecer el perímetro fronterizo alargando el espigón del Tarajal, un refuerzo permanente de Policía y Guardia Civil y más funcionarios para agilizar las expulsiones de quienes llegaron en la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.

Sémper cree que los informes de Ceuta "echan por tierra" el "argumentario de Sánchez"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha considerado que los documentos sobre la entrada masiva de Ceuta "echan por tierra el propio argumentario" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Puente asegura que el CNI hizo una "valoración" antes de la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó una "valoración" en los días previos a la entrada masiva en Ceuta "con arreglo a los precedentes" y ha sostenido que no era "sencillo" predecir la crisis migratoria.

Moncloa insiste: La alerta del CNI no fue formal, fue "un WhatsApp ambiguo a un cargo menor" y no se elevó

Moncloa ha insistido este miércoles en que la alerta emitida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto a los llamamientos en redes sociales para un "asalto" a Ceuta un día antes de la entrada masiva de inmigrantes "no fue formal", afeándole que se tratara de "un WhatsApp ambiguo" enviado a "un cargo menor" y no lo elevara.

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