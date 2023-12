PSOE-A recrimina a PP su "rodillo parlamentario" aceptando 27 de las 1.555 enmiendas de la oposición al Presupuesto

SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Transformación Económica y Digital del PSOE-A y diputado autonómico, Gaspar Llanes, ha acusado este viernes al Partido Popular de "usar su particular rodillo parlamentario para marginar las propuestas de la oposición" por cuanto este viernes se han aceptado 27 enmiendas de los grupos de la oposición en el Dictamen del proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía de 2024 en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento de Andalucía.

Los grupos de la oposición, excluidas las 57 enmiendas del PP incorporadas al Informe de la ponencia, han presentado 1.555 enmiendas: 294, el Grupo Socialista; 675, Vox; 450, Por Andalucía; y 136, Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

"Del Partido Socialista solamente se han aceptado tres", ha explicado Llanes, quien ha alegado que "se ha rechazado el 99,99% de las cantidades que se han enmendado", dato que le ha llevado a señalar que "el Partido Popular renuncia a la colaboración, al diálogo necesario para mejorar las cuentas y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida de la gente", entre los que ha incluido "solucionar los problemas educativos, sanitarios y de la dependencia", además de "mejorar la convergencia económica que ha perdido Andalucía durante estos últimos cinco años".

"Andalucía es la última en PIB per cápita por primera vez en la historia", ha remachado Llanes su análisis.

"El Partido Popular ha dicho no a combatir el fraude fiscal, ha dicho no a eliminar los regalos fiscales a las grandes fortunas, y ha dicho no a reducir el gasto superfluo e improductivo que se ha duplicado en los últimos cinco años", ha argumentado el también presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos sobre el contenido rechazado de las enmiendas.

"Ha renunciado a mejorar la financiación de la salud para equipararla a la media nacional y combatir las listas de espera, a mejorar y bajar la ratio de las aulas andaluzas, a un plan de empleo de primera oportunidad para nuestros jóvenes y un plan de empleo para las personas del campo", ha continuado afirmando el parlamentario socialista.

Gaspar Llanes ha reprochado la decisión del PP-A de decir no "a reforzar la atención temprana, a mejorar la salud mental, a mejorar las obras de emergencias hidráulicas municipales, a la financiación universitaria conforme al modelo, a mejorar los transportes de cercanía, al bono alquiler joven y bajar la ratio de las aulas andaluzas".