PSOE-A replica a la consejera de Salud que Sanidad y científicos avisaron antes del verano del riesgo del Virus del Nilo

SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Salud del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, ha replicado este jueves a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, que "no es cierto lo que manifestó ayer (este miércoles) en la comisión de Salud" del Parlamento "sobre que no se explica el brote por Virus del Nilo" registrado este año --que ha causado siete fallecimientos en Andalucía-- y que "no se lo esperaban".

"No es cierto", ha enfatizado la parlamentaria socialista en unas declaraciones distribuidas este jueves por el PSOE-A en las que ha aseverado que, el pasado 18 de enero, "el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad informaba que Andalucía era una comunidad de riesgo".

Además, "los científicos de la Estación Experimental de Doñana registraron en abril un fuerte incremento de la población de mosquitos" que propagan el virus "y avisaron a las autoridades sanitarias", según ha abundado María Ángeles Prieto, que ha agregado que, entre otras razones, dichos expertos explicaban ese aumento de mosquitos por factores como que "el invierno había sido cálido" y "había llovido en Semana Santa".

Asimismo, dichos científicos "dicen que no se han realizado tratamientos preventivos que hay que realizar en invierno, y que llevan años advirtiendo de la necesidad de este tratamiento preventivo para controlar el virus, que consiste en eliminar las larvas", según ha continuado explicando la portavoz socialista, que ha concluido subrayando además que los referidos expertos "nos dicen que Andalucía es la única región de Europa donde no se hacen tratamientos preventivos".