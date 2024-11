PSOE-A replica que "no hay aval jurídico alguno" en contratos del SAS: "Los informes de Intervención están por encima"

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, ha sostenido este miércoles en el Pleno del Parlamento que "los informes de la Intervención están por encima de los Servicios Jurídicos (del SAS), por eso no hay aval jurídico alguno", conclusión que ha esgrimido durante el turno de réplica de la oposición a la intervención de la consejera de Salud sobre la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la pandemia y pospandemia de coronavirus.

"Lo que presentan como aval será menosprecio al ordenamiento jurídico", ha augurado el parlamentario socialista sobre ese argumento del Gobierno acerca de contar con un par de informes del Servicio Jurídico del SAS, mientras que ha indicado que la Fiscalía Anticorrupción apunta "al mismísimo Consejo de Gobierno", en referencia a la investigación judicial del caso por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

Márquez ha sostenido que "todo se podía haber evitado si el Consejo de Gobieno de 6 de octubre de 2020 no hubiera eliminado los controles previos", decisión que ha situado como "el epicentro de un sistema de contratación irregular con menoscabo de fondos públicos", para preguntarse entonces si "no le pareció temerario" al Gobierno andaluz "esa confianza en la autodisciplina y madurez de los gestores del SAS".

Ha indicado a la consejera que "su gobierno ha decidido dejarle a los pies de los caballos", en alusión a su soledad en el escaño, mientras ha invocado "los 19 informes demoledores de la Intervención" para apuntar que "claramente no se ha respetado la legalidad vigente" y señalar "un grosero menosprecio de la legalidad" por cuanto ha hablado de "un modus operandi con los contratos a dedo", de manera que inferido que "el sistema de contratación del SAS está contaminado".

La diputada de Vox Cristina Alejandra Jiménez, tras aludir a la condena a UGT Andalucía conocida esta jornada por falsedad en documento mercantil y fraude con subvenciones, ha considerado que el debate aborde "el talón de aquiles de la gestión sanitaria que está diseccionando un juzgado sevillano".

Ha esgrimido que "sabían que no podían derivar a través de esos contratos a dedo, como le advertía (la Consejería de) Hacienda", mientras que ha invocado el informe de la Cámara de Cuentas y ha reprochado que "hayan cambiado la fiscalización previa por control financiero permanente, ese control más laxo", por lo que ha augurado que "les puede pasar factura".

La diputada de Vox ha contrastado "esos dos informes del Gabinete Jurídico frente a los informes demoledores de la Intervención General".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha espetado a la consejera de Salud que "ha venido usted a dar explicaciones que no le correspondía dar para explicar algo que lleva dos meses en el candelero", en referencia a la instrucción judicial del asunto, así como que "no era esta la modalidad que queríamos la oposición", para ironizar sobre la ausencia de la consejera de Economía, Carolina España, para apuntar que "ni ha venido, normal".

Ha pedido a Rocío Hernández que "no abuse" de la apelación a la pandemia de coronavirus para "justificar lo injustificable", convencida de que "no es excusa la pandemia para el procedimiento de urgencia para una situación que no se producía", para apuntar entonces que "esto es corrupción política" y ha calificado de "desvergüenza que no asuman ni una sola responsabilidad".

Tras apuntar el desenlace que quepa esperar de la vía judicial, aunque aquí se ha barruntado que "estén esperando a algún amigo con toga", ha concluido que tras la contratación de emergencia subyace "empresas privadas que están haciendo su agosto en Andalucía", por lo que ha pedido a la consejera que "no diga que su objetivo es salvar vidas".

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha recriminado a la consejera que "no ha respondido a nada, estoy alucinada con la explicación" y ha argumentado que "es más fácil hacer favores a amigos que invertir en la sanidad pública", antes de preguntarse "si todo fuera correcto por qué tienen tres imputados" y concluir que "se dedican a saquear el patrimonio de los andaluces para entregárselos a la élite de sus amigos" y ha proclamado que "Andalucía no es un cortijo ni es su cortijo".

La diputada del Grupo Popular Beatriz Jurado ha calificado de "ejemplar" la gestión sanitaria en Andalucía "mientras esté el PP", mientras que ha asegurado que "me reafirmo en la convicción de que lo que está haciendo el PSOE en la oposición no es otro cosa que estar erosoniando a cuenta de la sanidad", para reprocharle a los socialistas "ahora que están en sus momentos más bajos, en lugar de sacar las garras hacer una mejor política, hacen un relato para levantar una causa polítca contra el Gobierno de Andalucía".

"Están en su política de la mentira, la desinformación, cuanto peor le vaya a los andaluces, mejor para nosotros", ha continuado afirmando sobre la hoja de ruta socialista, por lo que ha apuntado que "no lo comparto, no lo entiendo, no lo respeto", y ha afirmado que "no hay más corrupción que Sánchez, Koldo, Begoña y sus contratos, no cabe un corrupto más en su partido, en su gobierno", para pedir a los socialistas que "no vengan a ensuciar a Andalucía con contratos de emergencia en momentos complicadísimos".

LA CONSEJERA DEFIENDE A LA ACTUAL GERENTE DEL SAS

En su turno de réplica, la consejera ha trasladado su "máximo respeto" a la Justicia, y ha subrayado que desde el SAS y la propia Consejería de Salud están "a disposición de lo que se nos pida desde el juzgado" que ha admitido a trámite la querella socialista sobre los contratos de emergencia.

De igual modo, la consejera ha pedido "respeto" para los tres gerentes del SAS que han sido citados por el juzgado y hacia "la gestión que hicieron durante la pandemia" de Covid-19, y ha hecho especial hincapié en defender a la actual gerente, Valle García, "una gestora excelente, además de mejor persona", según la ha definido.

Así, Rocío Hernández ha subrayado que la actual gerente del SAS es una "mujer ejemplar, altamente cualificada y respetada, y admirada en el ámbito profesional de la salud" que "sabe que cuenta con mi total confianza", ha remarcado.

Por otro lado, la consejera ha insistido en sostener que "no es cierto que el Servicio Andaluz de Salud haya realizado nuevos contratos de emergencia después del 17 de mayo de 2023", porque las "adendas" posteriores a esa fecha "no son contratos de emergencia adicionales, ni una ampliación del plazo de vigencia" de un contrato, "ni suponen un aumento del gasto sanitario" dentro de los contratos en cuestión, según ha argumentado antes de subrayar que "todas" ellas "están publicadas en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, y como tal constan en el sistema de control" del SAS.

"Las adendas realizadas se formalizaron con el único objetivo de cubrir el pago de las facturas por los servicios prestados al amparo de las derivaciones realizadas durante los periodos de la vigencia del acuerdo de emergencias", ha seguido aclarando la consejera, quien también ha puntualizado que "no han supuesto en ningún momento un incremento del gasto".

La consejera también ha manifestado que "los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía muestran exclusivamente posibles defectos administrativos de forma" en relación a dichos contratos, y "las ampliaciones para el uso del procedimiento fueron avaladas por la Asesoría Jurídica del SAS".