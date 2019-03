PSOE-A reta a pedir una auditoría sobre listas de espera y Aguirre le exige pedir perdón

Actualizado 07/03/2019 12:47:22 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha retado este jueves, en el Pleno del Parlamento, al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a que "reclamen una auditoría al Ministerio de Sanidad para que les diga que están falseando deliberadamente las listas de espera", mientras que Aguirre ha pedido al anterior gobierno que "pida perdón por la nefasta gestión que está aflorando en todas las consejerías".

Jesús María Ruiz ha acusado a Aguirre de "falta" de compromiso político y de "desvergüenza y falta de respeto", porque "se han inventado unas listas de espera y las han inflado al margen de los profesionales, faltando a la transparencia y para justificar que hacen las cosas bien, que no", al tiempo que ha asegurado que los próximos datos que manden al sistema nacional de listas de espera "serán como los que teníamos nosotros, los mejores de España".

Asimismo, ha reprochado a Jesús Aguirre que si le interesase la sanidad pública "no la estaría denostando permanentemente y creando alarma mientras manipulan y mienten" y lo hacen, añade Ruiz, porque "tienen intereses ocultos". Además, ha preguntado al consejero "con quién han cerrado los 25,5 millones de euros y a través de qué procedimiento" y ha asegurado que "ya hay tratos con algunos agentes sanitarios privados".

Del mismo modo, el diputado socialista ha afirmado que la Consejería de Salud ha publicado listas de espera "que nada tienen ver con los criterios del Ministerio" y asegura que Salud "ha llegado a mentir tanto que no se creen su propia mentira. "No hay derecho a que los jefes de servicios que firman mensualmente las listas de espera vean hoy que les han vuelto la cara y han publicado datos absolutamente falsos".

"Tienen que responder y si tienen algo que demandar vayan a la justicia, si no, pidan perdón, y si no, reclamen una auditoría al Ministerio para que les diga que están falseando deliberadamente las listas de espera", afirma contundente Ruiz, que añade que media España vio en prime time "la desvergüenza del nuevo gobierno", que "tiene abochornados a los ciudadanos y a los profesionales".

Por su parte, Jesús Aguirre ha afirmado que él sí se sintió "abochornado" cuando llegó y pidió a técnicos que le dieran "la situación real" de las listas, y "fueron ellos mismos los que me sacaron los expedientes de los cajones". "Cree que me voy a inventar estas cifras", añade, e insiste en que el anterior gobierno socialista "mandaba información sesgada al Ministerio".

"La realidad es el bochorno de casi 845.000 andaluces en lista de espera, 500.000 no contabilizados, y no lo sabían o preferían no saberlo", manifiesta el consejero, que expone que el PSOE-A "externalizó en 2018 en conciertos 155 millones de euros", mientras que ellos concertarán "10 ó 15 millones con la privada para quitar un problema a los andaluces que han provocado ellos".

Además, Augirre ha espetado a Ruiz que tiene que ser el PSOE-A el que "pida perdón por su nefasta gestión, que es la que está aflorando en todas las consejerías".

PSOE: "ESTÁN CONVIRTIENDO LA SANIDAD PÚBLICA EN UNA ESPERPENTO"

Por otra parte, y a la pregunta de Jesús María Ruiz sobre en qué consistirá la integración de las agencia sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), Aguirre ha contestado que "es un compromiso de su programa electoral con el objetivo de realizar una gestión eficaz y transparente", mientras que el diputado socialistas ha asegurado que "no puede contestar porque ni sabe, ni quiere, ni puede".

"Nadie confía en usted, ni sindicatos, ni profesionales, ni ciudadanos", ha asegurado Ruiz, que señala que "no se puede confiar" en el nuevo gobierno "porque están convirtiendo la sanidad pública en una auténtico esperpento, a base de ruedas de prensa que se convierten en una auténtica bufonada que da la vuelta a España y nos avergüenzan del gobierno".

Ruiz ha manifestado que el gerente del SAS, Miguel Moreno, "se ha convertido en un verdugo de la sanidad pública" y ha señalado que "se están cruzando límites, mintiendo y manipulando, y llevando a cabo delirios de privatización a costa de lo mejor que tenemos". "Estaremos enfrente para examinarle y contarle a todo el mundo la verdad del programa electoral", añade.

Por último, Jesús Aguirre ha respondido a Ruiz que "sabían que existía un conglomerado de organismos que encarecía sin alcanzar la máxima eficiencia, que había que hacer una profunda restructuración, que es lo que vamos a hacer para mejorar la coordinación entre todos los servicios sanitarios", ha concluido.