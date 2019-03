Susana Díaz avisa a Moreno de que no logrará "amordazar" al PSOE-A con "mentiras" sobre su gestión

Actualizado 07/03/2019 15:07:48 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Socialista y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, ha advertido este jueves al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A), de que no conseguirá "amordazar ni amedrentar" al PSOE-A con "mentiras" sobre su gestión en su etapa en la Junta.

Así se ha pronunciado Susana Díaz en su debate con Moreno ante el Pleno del Parlamento, donde ha denunciado que esta sesión de control al Consejo de Gobierno se ha convertido más bien en "una sesión de control a la oposición o al Gobierno anterior".

Ha dicho a Moreno que a él le compete poner orden en su Gobierno y gobernar, pero que no pretenda "amedrentar ni amordazar" al PSOE-A. "Una cosa es hacer autocrítica, que yo la hago siempre y permanentemente, y otra callar ante las mentiras de un Gobierno que no tiene capacidad para poner orden, que genera muchos líos y que no está dedicado a su principal obligación, que es trabajar y gobernar", ha indicado Susana Díaz.

Ha trasladado a Moreno que cuando quiera acuerdos por Andalucía, ahí tendrá al PSOE-A, pero cuando "mienta, tendrá un grupo digno en frente que desnudará esas mentiras y falsedades con rigor".

Susana Díaz ha aconsejado a Moreno que utilice el Gobierno andaluz para transformar a Andalucía, en lugar "de mentir permanentemente a sabiendas" sobre la gestión del anterior Ejecutivo socialista. A su juicio, quien recurre a la mentira, está "reconociendo su incapacidad para gobernar".

Díaz ha acusado al presidente de "mentir" sobre la ejecución de los fondos europeos y sobre las cuentas andaluzas gestionadas por el anterior Gobierno. Ha señalado que si el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha dicho que quiere llevar al PSOE-A "a los tribunales", "que nos lleve, que lo haga cuanto antes". "Lo que no van a hacer es amordazar al grupo al que mayoritariamente votaron los andaluces", ha advertido Susana Díaz.

Por su parte, Moreno ha manifestado que cada día que pasa se descubre una nueva "chapuza" del anterior Gobierno del PSOE-A, como el de las listas de espera en sanidad o 1.000 millones de euros en facturas en los cajones.

Frente a las "listas negras" que, según Susana Díaz, pretende Vox, "socio" del Gobierno andaluz, llevar a cabo con los trabajadores de la violencia de género, Moreno ha hablado a la dirigente socialista de

"listas rojas de la vergüenza", como los 843.000 andaluces que están en listas de espera en la sanidad pública, "500.000 de ellos ocultos", al tiempo que se ha referido a los 1.000 millones de euros de deuda en la Consejería de Fomento o a los más de 1.000 millones en facturas "en los cajones" como ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas.

Ha señalado que a los socialistas probablemente no les preocupen las listas de espera en la sanidad, porque ahora están más preocupados por "otras listas" y si les "cuelan" en ellas un ministro o una ministra, en referencia al proceso de elaboración de las candidaturas para las elecciones generales.

Para Moreno, la bancada socialista no está acomodada todavía a la oposición: "Siempre pueden tirar del manual de resistencia" de Pedro Sánchez.