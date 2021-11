PSOE-A tacha de "irreal" el Presupuesto con el que la Junta busca "confrontar con el Gobierno"

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades del Parlamento andaluz, José Hidalgo, ha sostenido este jueves que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) ha presentado un proyecto de Presupuesto para 2022 "irreal, elaborado para confrontar con el Gobierno de España y no pensando en la realidad de los problemas de los andaluces", y que incluye una "partida fantasma".

"Estos no son unos presupuestos buenos para los andaluces, son unos presupuestos para confrontar con el Gobierno de España y obtener réditos políticos", ha aseverado el representante socialista en una rueda de prensa en el Parlamento, según informa el PSOE-A en una nota.

En esa línea, José Hidalgo ha apuntado que las previsiones económicas en las que se basan las cuentas para el próximo año "no se corresponden la situación real de Andalucía". Ha agregado que el mercado laboral, con dos meses consecutivos de subida del paro en la comunidad autónoma mientras en España baja, o la situación industrial, por debajo del 10% del PIB andaluz, "no invitan al optimismo de esas previsiones". "Se han ido a la mayor estimando un crecimiento de un 7%, porcentaje que no coincide, por ejemplo, con las previsiones del Banco de España o BBVA", ha advertido el diputado socialista.

Ha añadido que "el crecimiento del que presume el Gobierno de la Junta en las cuentas del año próximo no es real", teniendo en cuenta que "la mayor parte de los ingresos de fondos europeos vienen de inejecuciones de años anteriores", según ha explicado Hidalgo, quien ha relatado que la Junta está planteando que va a "gastar el 60% de los fondos europeos del marco 2014-2020 que no han sido capaces de ejecutar desde que llegaron al gobierno".

Igualmente, llevan a cabo "unas políticas fiscales en las que bajan los impuestos a los que más tienen, pero suben las tasas a las actividades productivas: las tasas y los precios públicos se han incrementado en más de un 10%", según ha abundado el responsable socialista. "Hablan de presupuesto de recuperación" con unas cuentas que "reducen la partida de fomento empresarial un 8%, y los incentivos para pequeñas y medianas empresas se recortan en más de 100 millones de euros para crear empleo, reforzar su estructura, etcétera", ha denunciado.

LA JUNTA "FALTA A LA VERDAD" CON LOS INGRESOS

José Hidalgo ha criticado que "el presupuesto no responde al principio de realidad, ya que el Gobierno andaluz falta a la verdad a la hora de hablar de los ingresos", como, según ha continuado, se deduce de algunos elementos, como que "reconocen la caída del IVA para el año próximo, pero prevén crecer al 7%".

En opinión del parlamentario socialista, el Gobierno andaluz "rompe el principio de lealtad institucional, incluyendo una partida de ingresos fantasma de 943 millones de euros, que el Gobierno de Moreno Bonilla tendrá que explicar por qué se la ha inventado, y que pone en duda el presupuesto", tal y como ha denunciado la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, según ha remarcado.

El proyecto de presupuesto, según ha apuntado también, "reconoce que el Gobierno de España cumple con Andalucía, con una subida de en torno al 50% de las transferencias del Estado", por lo que Hidalgo se ha preguntado por qué Juanma Moreno "responde con una partida fantasma a un gobierno leal que está apostando por la cogobernanza y por que los gobiernos autonómicos tengan recursos suficientes".

El dirigente socialista ha resaltado que, por todas estas cuestiones, "se explica entre otras cosas por qué no han querido sentarse con el PSOE a negociar, porque están buscando la confrontación con el Gobierno de España y no el diálogo con el principal partido del Parlamento andaluz". "No se puede bajar impuestos y después pedirle al Gobierno de España que venga a salvarle las cuentas", ha enfatizado.

Sin embargo, el representante del PSOE-A ha insistido en que "somos un partido de gobierno y dialogante, y seguimos esperando al Gobierno (andaluz) porque es nuestra responsabilidad con los andaluces". "La pelota sigue estando en el tejado de la Junta, tendrán que ver si aceptan o no nuestras propuestas, que son concretas y buenas para Andalucía, ya que hasta el momento no se han sentado a dialogar de forma seria y ni han respondido a nuestras propuestas", ha zanjado el parlamentario socialista.