El PSOE urge a la Junta a la "paralización inmediata" de la planta fotovoltaica de El Fargue en Granada

Los socialistas exigen la "protección integral" del paisaje de la Alhambra

GRANADA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del grupo socialista por Granada, Gerardo Sánchez, ha urgido a la Junta de Andalucía a la "paralización inmediata" del proyecto de planta fotovoltaica en El Fargue y que inicie las acciones legales, técnicas y administrativas necesarias para garantizar la "protección integral" del paisaje de la Alhambra.

Sánchez, que ya elevó este asunto a la Comisión de Cultura y Deporte del Parlamento andaluz; ha subrayado que la instalación de 10.000 módulos de paneles solares sobre una superficie de 30.000 metros cuadrados en un entorno "frágil y valioso" ha encontrado el "rechazo frontal" de la sociedad granadina.

Así, en un comunicado, el socialista también ha aludido a que se encuentra a 100 metros de viviendas habitadas, y a razones ambientales como la existencia de pendientes de más del 20 por ciento, lo que "podría afectar a acequias históricas e incluso al propio barrio del Sacromonte, en caso de fuertes lluvias".

A nivel patrimonial, considera que la planta "compromete de forma directa" la cuenca visual del entorno declarado Patrimonio Mundial: la Alhambra, el Generalife y el Albaicín, además del valle del Darro, declarado BIC. "¿Se imaginan que al mirar hacia el Sacromonte nos encontráramos a espaldas del monumento nazarí con la visión de un gran manto negro que ocupa 30.000 metros cuadrados?", se ha preguntado Sánchez.

Tras apuntar que el Patronato de la Alhambra en 2017 propuso ampliar la zona de amortiguamiento del monumento a la zona donde se pretende instalar ahora esta planta, el parlamentario socialista ha remarcado que para el grupo socialista "la transición energética es irrenunciable, pero nunca puede hacerse a costa del paisaje histórico, cultural y patrimonial de Granada".

"Hay otros muchos lugares donde instalar una planta fotovoltaica donde no afecte visualmente a la Alhambra", ha expuesto para lamentar que la dirección del monumento esté "más pendiente de sus viajes de promoción o de subir la entrada otros tres euros sin explicar a qué van a destinar este aumento, que de la defensa del monumento".

Sánchez ha indicado a la consejera de Cultura y Deporte que "puede y debe informar desfavorablemente cualquier proyecto que ponga en peligro la integridad visual de la Alhambra, así como impulsar una ordenación coherente del territorio que proteja el patrimonio, el paisaje y la identidad de nuestra tierra".

El socialista ha pedido al gobierno de Juanma Moreno que "deje de mirar para otro lado y no permita que un símbolo universal como la Alhambra pierda parte de su alma y su entorno. Tiene que adoptar alguna medida para parar esta barbaridad".