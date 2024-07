PSOE-A urge a Moreno a "gastar su energía en resolver las infames" listas de espera sanitarias sin "trampear" los datos

ÚBEDA (JAÉN), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha exigido este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que se centre en "gastar su energía en resolver las infames e indecentes" listas de espera sanitarias, con "más de un millón de personas", y el "infierno sanitario" que, en su opinión, ha provocado al "aumentar el recorte de medios este verano", en vez de emplear su tiempo en "trampear" los datos "para que parezca que el número de pacientes andaluces sin ser atendidos es inferior al real".

Ángeles Férriz ha realizado estas declaraciones a las puertas del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén), donde, según ha apuntado el PSOE-A en una nota, hay plantas con "sólo tres enfermeros para atender a 30 camas, una cifra que se reduce además en el fin de semana".

La portavoz socialista ha advertido de que, "lamentablemente, esto no es algo puntual, sino que se están produciendo situaciones similares en el resto de centros sanitarios de la comunidad", y ha sostenido que "esto es gravísimo, porque es imposible atender con una mínima calidad asistencial a los pacientes en condiciones dignas, y porque estos enfermeros están sometidos a una situación de estrés y agotamiento físico y mental que pone en peligro la seguridad del paciente y la de ellos mismos".

Férriz ha añadido que no entiende por qué, "con la mayor lista de espera sanitaria del país", el Gobierno de Moreno "continúa despidiendo, no cubre las vacantes y no aprovecha la época estival para reducir" la citada lista.

Tras ello, ha advertido de que, desde el PSOE, "no nos vamos a cansar de denunciar este infierno sanitario" que, según ha abundado, están padeciendo los andaluces ante la "hoja de ruta premeditada de Moreno Bonilla desde que pisó San Telmo" con el objetivo de "destrozar la sanidad pública e ir poco a poco mermando los profesionales, los servicios y la calidad asistencial para empujar a la gente a la sanidad privada y tener la justificación para seguir derivándole fondos públicos".

Ángeles Férriz ha remarcado que la privada "ha recibido ya 2.500 millones de euros de dinero público, pero las listas de espera siguen subiendo", y en ese sentido ha denunciado que "nos contaron una milonga", y ha subrayado que hay "1.064.022 andaluces que esperan a ser atendidos, algunos con casos muy graves".

De hecho, ha llamado la atención sobre el hecho de que "hay personas que pueden agravar su situación sanitaria porque no tienen un tratamiento a tiempo", pero "a Moreno Bonilla le da exactamente lo mismo, porque desde primera hora su único objetivo era hacer negocio con la salud, convirtiendo a todos los andaluces de pacientes a clientes", ha apostillado la portavoz socialista.

"En Andalucía, actualmente, tanto tienes, tanto te curas", ha criticado Ángeles Férriz, que se ha preguntado por qué el presidente de la Junta "se justifica permanentemente en la falta de profesionales si es su gobierno el que ha despedido a 18.000 sanitarios".

Además, ha incidido en que en Andalucía se forman al año a 2.000 enfermeros en las universidades públicas, pero después "sólo se quedan 690 por las condiciones laborales que ofrece la Junta de Andalucía", y "en los últimos años se han marchado 1.000 médicos y más de 1.200 enfermeros". "Moreno Bonilla lo que hace es castigar a los profesionales por sistema y ese maltrato obviamente repercute en nuestra sanidad", ha sentenciado Ángeles Férriz.