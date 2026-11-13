El PSOE vaticina una "remontada histórica" en la provincia de Jaén si logran concentrar el voto de la izquierda

Pegada de carteles en Jódar - PSOE

JÓDAR (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PSOE al Congreso por la provincia de Jaén, Isabel Uceda, ha hecho un llamamiento a la movilización y al voto útil en torno a su formación de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Durante un acto de pegada de carteles en Jódar (Jaén), Uceda ha vaticinado una "remontada histórica" si se logra concentrar el voto de la izquierda en las siglas socialistas.

En concreto, la candidata se ha referido a los resultados de los comicios de 2023, señalando que en aquella cita electoral hubo 30.000 votos que se dirigieron a partidos de izquierda distintos al PSOE. "Si esos 30.000 votos vienen el 29 de noviembre al PSOE, vamos a ser la primera fuerza política en la provincia, vamos a ganar las elecciones, vamos a gobernar en España y Pedro Sánchez va a ser presidente cuatro años más", ha dicho la candidata.

Uceda ha defendido la gestión del Ejecutivo socialista durante estos últimos ocho años, afirmando que ha demostrado capacidad para "avanzar a pesar de las dificultades" y poner en marcha proyectos estratégicos en la provincia de Jaén con políticas "que llegan a la gente".

Entre los logros de la gestión, la candidata ha destacado el incremento del salario mínimo en más de 400 euros --lo que supone un aumento del 66 por ciento--, la subida de las becas y el incremento del 50 por ciento en las pensiones, todo ello "con una minoría parlamentaria".

Por ello, ha pedido la confianza de la ciudadanía para obtener una mayoría más amplia que permita "seguir mejorando la vida de las familias" frente a un bloque de PP y Vox que, a su juicio, representa la "involución" y el retroceso.

En el mismo acto ha intervenido el secretario general del PSOE de Jódar, José Luis Hidalgo, quien ha reivindicado que al municipio "siempre le va bien con los gobiernos socialistas". En este sentido, ha anunciado que el Ministerio licitará en las próximas semanas la obra que conectará Jódar con el Tranco para mejorar el regadío y el consumo humano.

Asimismo, Hidalgo ha exigido al PP que explique a los vecinos de la localidad los motivos por los que, según ha denunciado, "ha robado parte de la sierra para entregársela en forma de cantera a una empresa privada". Al respecto, ha avanzado que tanto el Gobierno de España como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya están exigiendo responsabilidades por no haberse seguido los trámites correspondientes en dicha actuación.