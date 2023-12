El PSOE-A ve en las dimisiones en Salud la antesala de "la crisis profunda" del Gobierno de Juanma Moreno

CÓRDOBA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Fomento en el Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ve en las dimisiones en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la antesala de la "crisis profunda" que, a su juicio, atraviesa el Gobierno andaluz del PP-A, que preside Juanma Moreno.

Así lo ha dicho Ambrosio, en una rueda de prensa en Córdoba, afirmando que el Ejecutivo andaluz "se ha convertido en fichas de dominó", pues "está instalado en la confrontación" y ha "abandonado la gestión, y eso va a provocar que vayan cayendo una detrás de otra y que se haga más evidente esta crisis profunda que tiene el Gobierno andaluz".

Ambrosio ha puesto de manifiesto que el último ejemplo de esta crisis han sido "las dimisiones del viceconsejero de Salud y el gerente del SAS", ya que, "con estas dos, son ya nueve las dimisiones de altos cargos en la Consejería de Salud", y "estas últimas se han producido en plenas fiestas navideñas, con el pico de frecuentación de los centros de salud y urgencias más alto de todo el año por enfermedades respiratorias, un importante repunte de gripe y de contagios por Covid y con una consejera que sigue afirmando que todo va bien y que no ocurre nada en la sanidad pública andaluza".

Estas dimisiones se unen a la también producida, "hace sólo una semana, del secretario general de Presupuestos de la Junta, en pleno debate, precisamente, de aprobación de las cuentas para 2024", y "todo esto sólo es la antesala del desastre que se anuncia", según ha asegurado Ambrosio, que augura posibles dimisiones en las consejerías de Educación o Sostenibilidad tras las últimas crisis y polémicas generadas en ambas.

En el caso de la Consejería de Salud, ha insistido Ambrosio, el Grupo Socialista va a seguir pidiendo la dimisión de la consejera porque "la crisis sanitaria provocada por el Gobierno de Moreno Bonilla no se resuelve con tiritas. Esto es mucho más grave y necesita de otras soluciones. Las dimisiones han llegado hasta el penúltimo piso de la Consejería de Salud, afectando al viceconsejero y el gerente del SAS, pero en el último piso sigue estando la consejera instalada".

Además, Ambrosio ha asegurado que las soluciones adoptadas este miércoles por Moreno "han salvado a la consejera y tiene una lectura clarísima: el presidente desde ayer, blindando a la consejera, está asumiendo toda la responsabilidad en primera persona".

A su juicio, el hecho de que Moreno "haya querido evitar y preservar la dimisión de la consejera de Salud, hace pensar que ese blindaje puede deberse a otros motivos, ya que ha demostrado sobradamente su incapacidad de gestión y su soberbia para reconocer los errores y resolver los problemas de la sanidad pública".

"Nos tememos --ha añadido-- que tenga que ver con su vinculación con los contratos de urgencia, o que tenga que ver con el incremento del gasto farmacéutico, o que tenga que ver con las concesiones a la sanidad privada", y la cuestión es que, "con la decisión de salvar a la consejera, Moreno ya se ha echado a la espalda la gestión de la sanidad en Andalucía, con lo cual a partir de ahora será él el responsable de los aciertos y de los errores y tendrá que asumir en primera persona precisamente estos errores".

Ambrosio ha reiterado la necesidad de una comparecencia de la propia consejera, "para que dé explicaciones de qué está ocurriendo en la sanidad pública. Desde ayer mismo echamos de menos una comparecencia a petición propia de la consejera para dar explicaciones sobre la situación de la sanidad andaluza".

SUBIDA DE SUELDO

Al hilo de esta situación, Isabel Ambrosio ha indicado que a Moreno "ya se le ha caído la careta de moderado, de buen gestor y ayer conocimos ya la última careta, que es la del presidente austero". Así, ha criticado la subida del sueldo de Moreno de en torno a un 22%, que "contrasta con la postura mantenida por el PP cada vez que los gobiernos socialistas planteaban cualquier cuestión relativa a los sueldos".

En este sentido, ha recordado cómo "desde el PP criticaron que era insuficiente la bajada del 22% que asumió el presidente Griñán en 2012, y les parecía poco y hoy no dicen nada de ese incremento del 22% de Moreno".

Por último, Ambrosio ha asegurado que el PSOE-A "sólo ha tenido la comunicación de que se iba a producir una subida de sueldo, pero no de cómo, ni cuándo, ni cuánto. No ha habido un acuerdo", asegurando "esto no estaba pactado", pues "no hemos conocido hasta el día de ayer, como el resto de los andaluces, ni cómo, ni cuándo, ni cuánto suponía el incremento del sueldo de Moreno".