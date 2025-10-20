Publicadas en el BOE 22 nuevas plazas de Policía Local para la ciudad de Jaén

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total 22 nuevas plazas de Policía Local figuran publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con ellas, el Ayuntamiento de Jaén pretende mejorar este servicio municipal dotando a la plantilla de más agentes con los que "garantizar una mayor seguridad a la ciudadanía jiennense".

Los aspirantes tienen de plazo hasta el 14 noviembre para poder presentarse a este proceso selectivo que incluye 19 plazas de turno libre y tres plazas por sistema de concurso.

El concejal de Personal, Carlos Alberca, acompañado por la concejala de Policía Local y Bomberos, María del Carmen Angulo, han ofrecido datos sobre esta nueva oferta pública de plazas de Policía Local que se suma a las 28 plazas convocadas en el anterior mandato del PSOE.

En total son "50 plazas con las que se llega al objetivo marcado y compartido por el jefe de la Policía Local con este Gobierno de llegar a 185 policías en nuestra ciudad, cifra que garantice la seguridad y que garantice los servicios públicos esenciales en nuestra ciudad", ha apuntado Alberca.

Se trata de un "hito histórico, muy deseado por este equipo de Gobierno, porque se ha conseguido en apenas nueve meses desde nuestro retorno el pasado 3 de enero, lo que pone de manifiesto nuestra preocupación por los servicios públicos, la seguridad y por el cuerpo de la Policía Local".

En este punto, ha indicado que esta convocatoria, sumada a la anterior, "ha supuesto un ahorro de 840.00 euros en dos años para pagar horas extras, ya que desde nuestra incorporación a principios de enero nos hemos ido poniendo al día con los agentes liquidando cerca de 500.000 euros en horas extras y servicios extraordinarios que se les adeudaba a los agentes".

Por su parte, la concejala de Policía Local y Bomberos ha subrayado que apostar por mejorar el servicio de la Policía Local es "invertir en seguridad y bienestar para todos los jiennenses. La nueva convocatoria, ha destacado María del Carmen Angulo, es fruto de "un trabajo coordinado, conjunto y eficaz" que tiene, como resultado, "ofrecer un mejor servicio al ciudadano y del que resulta beneficiada la propia plantilla con mejoras en sus condiciones laborales".

A ello, se suman "más dotación tecnológica, formación específica, renovación de la flota de vehículos o y la recuperación de las prácticas de tiro para los agentes". En este sentido, ha apuntado que se seguirá trabajando para que el Cuerpo disponga de "todas las herramientas necesarias con el objetivo de que los agentes puedan rendir a su máximo nivel".

No es el único servicio que se verá beneficiado. Próximamente, y así lo ha anunciado la edil, habrá también una convocatoria de nuevas plazas para la plantilla de bomberos y un refuerzo logístico para Protección Civil.