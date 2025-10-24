Radisson Hotel Group, United Waterways, y la ciudad de Málaga, entre los ganadores de los Tourism Innovation Awards

Los ganadores de la sexta edición de los Tourism Innovation Awards 2025. - TOURISM INNOVATION SUMMIT

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Radisson Hotel Group, United Waterways, y la ciudad de Málaga se encuentran entre los ganadores de los Tourism Innovation Awards 2025. En la sexta edición de estos galardones se ha premiado también las propuestas de TripResale, Impulsa Igualdad e Inside your Movie, como compañías punteras dentro del sector

La cita Tourism Innovation Summit (TIS), celebrada en Sevilla, ha reconocido aquellas soluciones que transforman la experiencia del cliente y contribuyen al desarrollo de destinos turísticos inteligentes.

En esta edición de los galardones, han cobrado especial relevancia las soluciones orientadas a mejorar la experiencia del usuario, así como las tecnologías avanzadas que están transformando el panorama actual del turismo. Entre las más de 165 candidaturas recibidas, seis proyectos impulsados por distintas empresas e instituciones han sido reconocidas en esta sexta edición de TIS.

Así, y según detallan en un comunicado, el Premio Vueling al Mejor Nuevo Modelo de Negocio Travel Tech ha distinguido a TripResale, una compañía que crea un mercado seguro para revender reservas no reembolsables, reduciendo las pérdidas y ofreciendo flexibilidad a los viajeros y hoteles.

Los finalistas de la categoría han sido Experience Buddy y su solución XB, una plataforma inteligente para planificar recorridos rurales personalizados, conectar a los viajeros con operadores locales y promover el turismo sostenible, y Ddriftt por su solución para que las listas de estadía generen ingresos mientras generan confianza directa.

También ha resultado ganador el Ayuntamiento de Málaga por su proyecto 'Málaga Loves', que ha recibido el Premio Mabrian a la Mejor Innovación Martech por implementar arte urbano de alto nivel que fomenta el orgullo cívico y convierte los espacios en iconos culturales permanentes.

Los finalistas de la categoría han sido Walks Tours y Devour Tours, por desarrollar vídeos en colaboración con influencers que incrementaron considerablemente sus suscriptores de YouTube, y Eslovenia, por su campaña 'It's all in our nature' que buscaba promocionar su destino durante un evento de primer nivel mundial como los JJOO de París2024.

A su vez, Radisson Hotel Group también ha sido galardonada con el Premio Newhotel a la Excelencia en IA e Innovación Digital, por su apuesta por usar esta tecnología para personalizar las experiencias de los huéspedes y optimizar los procesos a través de la búsqueda inteligente, la traducción y los flujos de trabajo de.

El Viceministerio de Turismo de Ecuador y su diversificación del turismo con Big Data e IA para promover excelencias sostenibles y mejorar la competitividad nacional, y Visit Flandes, por su guía de viajes de IA que ofrece recomendaciones personalizadas, destaca gemas ocultas y promueve experiencias de viaje significativas, han quedado como finalistas.

Por otro lado, Inside your Movie se ha alzado con el Premio Adestic a la Excelencia en la Experiencia del Cliente por una solución que crea películas personalizadas al estilo de Hollywood, ofreciendo a sus usuarios experiencias inmersivas y personalizadas.

En esta ocasión, Wine on Route y su solución de IA que guía y aconseja a los enoturistas; y Puy du Fou España, por la creación de experiencias únicas en sus eventos, han quedado como finalistas.

Por su parte, United Waterways se ha llevado el Premio Septeo al Mejor Liderazgo Sostenible por un configurador de cruceros fluviales que permite a las empresas diseñar embarcaciones flexibles, innovadoras y ambientalmente responsables.

Los programas de ecopilotaje, que reducen las emisiones de CO2, impulsados por Transavia France y las prácticas regenerativas, de empoderamiento local y crecimiento sostenible que inspiran a empresas pequeñas, de Galiwonders, han sido los finalistas de este premio.

Por último, el galardón Cadena 'Ser' a la Excelencia en Diversidad e Inclusión ha recaído en TUR4all, agencia de viajes de la entidad Impulsa Igualdad, por ofrecer experiencias de viaje accesibles e inclusivas mientras reinvierte las ganancias en programas que promueven la autonomía y la participación social.

La iniciativa de transformar hoteles, restaurantes y negocios en espacios inclusivos y accesibles para personas autistas de Autism Friendly Club y las visitas guiadas gratuitas para movilizar voluntarios y crear conexiones sociales y culturales significativas de Guides for Good de HBX Group, han quedado como finalistas.