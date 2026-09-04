Raquel Ruz formaliza su precandidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Granada

Raquel Ruz formaliza su precandidatura a las primarias. - RAQUEL RUZ.

GRANADA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE en Granada capital y portavoz municipal, Raquel Ruz, ha registrado este viernes oficialmente su precandidatura a las primarias de su partido para optar a la Alcaldía de la ciudad en las municipales de 2027.

Arropada por militantes y compañeros de formación en la sede provincial del partido, la dirigente socialista afirma afrontar este paso "con una inmensa ilusión y con la máxima responsabilidad", respaldada por el trabajo realizado durante el último año al frente de la secretaría general local y su trayectoria institucional previa.

En relación con el proceso de primarias, ha defendido la validez de la democracia interna de la formación ante posibles candidaturas alternativas: "Las primarias son una demostración de la democracia de nuestro partido. Frente a los dedazos de otros partidos, aquí hay transparencia y participación de la militancia", ha dicho.

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press señalan que hasta el momento no hay más candidatos y no se vislumbran competidores con los apoyos necesarios para disputarle el liderazgo a Ruz. En las pasadas elecciones municipales el candidato socialista fue Paco Cuenca, que actualmente es parlamentario andaluz y portavoz del PSOE de Andalucía.

Durante su intervención, Ruz ha contrapuesto su proyecto de "escucha activa" y presencia en los ocho distritos granadinos con la gestión de la actual alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), a la que acusa de imponer un modelo desequilibrado que "vive de la propaganda y la imagen vacía, mientras da la espalda a la ciudad real de los barrios, abandonados en limpieza y mantenimiento a pesar de estar pagando los impuestos más altos de la historia".

De cara a 2027, ha situado entre las prioridades de su propuesta la transformación del transporte público, la adaptación climática del urbanismo, el fomento de la vivienda asequible para jóvenes y mayores, y la defensa del comercio local.

SIN PRIMARIAS

El reglamento del PSOE determina que los alcaldes socialistas de municipios de más de 20.000 habitantes que quieran optar a la reelección en los comicios del año que viene no están obligados a someterse a primarias para ser elegidos de nuevo como candidatos. Dicho proceso tendrá que abrirse en esos supuestos si así lo avala "más del 50 por ciento de la militancia del ámbito municipal correspondiente" y lo autoriza la Comisión Federal de Listas.

En el caso de la provincia de Granada son cuatro los municipios de más de 20.000 habitantes gobernados por socialistas: Armilla, Atarfe, La Zubia y Maracena, cuyos regidores han confirmado a Europa Press que optarán a la reelección en las próximas municipales y así se lo han hecho saber al partido.

Se trata de Loli Cañavate en Armilla, Yolanda Fernández en Atarfe; Purificación López en La Zubia y Carlos Porcel en Maracena. Pese a que el reglamento interno les permite ser candidatos automáticamente, los regidores han celebrado las correspondientes asambleas locales o están próximos a hacerlo para informar de su propósito a sus compañeros, obteniendo los que ya lo han hecho un apoyo mayoritario.

En Motril, donde gobierna la popular Luisa García Chamorro, ha anunciado su candidatura la actual portavoz del grupo municipal socialista, Gádor Domínguez, aunque también se espera que se postule alguien más próximo al partido.