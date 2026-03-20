El rector de la UJA destaca la "versatilidad" de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, "innovadora y dinámica"

Celebración del Día de la Ingeniería en la Escuela Politécnica Superior de Jaén. - UJA

JAÉN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Jaén (UJA) ha destacado la "versatilidad" de la Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPSJ), "innovadora y dinámica" donde "conviven y se enriquecen diversas ramas de la ingeniería" que deben contribuir a "dar soluciones reales a los problemas de hoy".

Así lo ha indicado durante la celebración del Día de la Ingeniería en la citada escuela, que también ha contado con su director y secretaria, Jorge Delgado y Lina García. Además, ha participado Higinio Mora, director del Departamento de Tecnologías Informáticas y Computación de la Universidad de Alicante, con la conferencia 'La Ingeniería Informática y los desafíos de la inteligencia artificial'.

En el acto, celebrado este jueves, el rector ha aludido a la historia centenaria del centro, base sobre la que se ha "construido una Politécnica multidisciplinar, moderna, innovadora y dinámica, que es necesario proteger y, sobre todo, reivindicar".

Al hilo, ha afirmado que es un ejemplo de la excelencia de la Universidad de Jaén, "con una acreditada trayectoria docente e investigadora", según ha informado este viernes la UJA.

"Ha sabido evolucionar con el tiempo, trascendiendo sus raíces industriales para convertirse en un ecosistema polifacético, donde hoy conviven y se enriquecen diversas ramas de la ingeniería. Una versatilidad que es nuestra mayor fortaleza y de la que debemos sacar el máximo partido para dar soluciones reales a los problemas de hoy", ha subrayado.

Ruiz se ha referido a la disciplina de la ingeniería, en su esencia más pura, desde el punto de vista de la resolución de los desafíos "de un mundo que se presenta volátil e incierto". A su juicio, "el reto no es competir contra la máquina, sino demostrar que el criterio humano, la intuición y el rigor del método científico son insustituibles".

También ha considerado importante comprender que la ingeniería debe ser "para los demás", una disciplina con alma y propósito. "En este escenario, nuestra tierra, Jaén, posee un potencial extraordinario para liderar la revolución de la energía solar y el hidrógeno verde. La ingeniería que enseñamos en esta Escuela tiene la misión de convertir los desafíos demográficos en oportunidades tecnológicas", ha asegurado.

BRECHA DE GÉNERO

Por otro lado, el rector ha recalcado la necesidad de potenciar la presencia de la mujer en carreras técnicas. De este modo, ha defendido no cerrar los ojos "ante el hecho de que apenas el 20 por ciento de los profesionales en ingeniería son mujeres". Al respecto, ha defendido que "cualquier avance será incompleto" mientras no se eliminen definitivamente la brecha de género en las disciplinas STEM.

"Una ingeniería que no incorpora la mirada y el talento de la mitad de la población es una ingeniería que nace con una limitación estructural. Es hora de romper estereotipos y visibilizar referentes femeninos con determinación", ha asegurado Ruiz, quien ha citado expresamente a la investigadora Rosa María Rodríguez, profesora del centro, recientemente distinguida con la Medalla de Andalucía.

Por su parte, el director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén ha hecho un balance "muy positivo" de los últimos doce meses y ha valorado que el número de estudiantes de nuevo se ha incrementado un 25 por ciento en los últimos años.

"Estamos alcanzando el total de plazas ofertadas en la mayor parte de nuestros títulos, con más de 600 alumnos y alumnas de nuevo ingreso. En este sentido, hay que destacar que la Escuela Politécnica Superior de Jaén imparte en torno al 30 por ciento de las horas docentes de nuestra Universidad, dotando de un carácter marcadamente tecnológico al Campus de las Lagunillas. Por tanto, nuestro objetivo debe estar orientado en seguir mejorando la calidad de nuestras titulaciones", ha indicado.

NUEVOS TÍTULOS

Delgado también ha hablado de la "buena aceptación" de los nuevos títulos implementados en este curso: los grados de Ingeniería Geomática y Topográfica y el interuniversitario de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad y el Máster Universitario de Ingeniería Mecatrónica y Robótica.

A ello ha unido la preparación del nuevo Grado en Ingeniería Informática, que incorporará tres menciones adicionales a las actuales: Ciencias de Datos, Computación y Tecnología de Computadores.

"Cerramos un año intenso de trabajo y abrimos otro en el que hay que cubrir importantes objetivos, entre los cuales me gustaría destacar estrechar la relación tanto con los colegios profesionales como con las empresas del sector, y con otros niveles educativos para el fomento de la ingeniería en los mismos", ha declarado.

Tras la apertura del acto, se entregaron honores y distinciones, en concreto las medallas a los nuevos doctores, los reconocimientos a los mejores expedientes y los reconocimientos al profesorado jubilado durante el pasado curso 2024-2025.