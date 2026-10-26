Renfe ofrece 107.000 plazas de Alta Velocidad y Larga Distancia para el puente de noviembre entre Madrid y Andalucía

Archivo - Viajeros en el Ave en la Estación de Santa Justa (Sevilla). - RENFE - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado 107.083 plazas en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia entre Madrid y Andalucía desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

Según ha precisado Renfe en una nota, la programación contempla la circulación de 307 trenes, de los que siete los harán en doble composición: tres en la relación Madrid-Cádiz, dos en la relación Madrid-Málaga, uno en la relación Madrid-Sevilla y uno en la relación Madrid-Huelva. Estas dobles composiciones incorporan más de 2.200 plazas a la programación prevista para estos días.

En concreto, en la relación Madrid-Cádiz circulará un tren Alvia en doble composición el viernes 30 de octubre y otros dos el lunes 2 de noviembre. En la relación Madrid-Málaga se ha programado un tren en doble composición el viernes 30 de octubre y otro el lunes 2 de noviembre.

Asimismo, en la relación Madrid-Sevilla circulará un AVE en doble composición el lunes 2 de noviembre. Y, en la relación Madrid-Huelva circulará un tren en doble composición el lunes 2 de noviembre.