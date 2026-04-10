Repullo (PP-A) asegura que "el proyecto político de Juanma Moreno es el de más progreso, estabilidad y avance"

Lista de candidatos del PP de Córdoba a las próximas elecciones autonómicas del 17M. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de campaña del PP de Andalucía para las próximas elecciones autonómicas y cabeza de lista por Córdoba, Antonio Repullo, ha subrayado este viernes que "el proyecto político de Juanma Moreno es el que más progreso, estabilidad y avance traen a Córdoba y a Andalucía", con las personas "más preparadas, comprometidas, que llevan mucho tiempo escuchando a la sociedad, con mucha responsabilidad y que siempre han dado la cara por la provincia".

En el acto de presentación de la lista de la formación política por la provincia en la Ronda del Marrubial, junto a la muralla, Repullo se ha mostrado "tremendamente orgulloso" por la designación del presidente, Juanma Moreno, pero también porque los compañeros también han querido que él "esté al frente de esta magnífica candidatura" en la que "hay personas que son grandes referentes de la gestión, el alcalde de la ciudad y consejeros que lo han demostrado durante mucho tiempo".

El también secretario general de los populares andaluces ha dedicado unas palabras para Jesús Aguirre, "que fue consejero de Sanidad en un momento muy especial y un momento en el que sacó adelante un problema que nunca creíamos que nos íbamos a poder encontrar y del que no teníamos las soluciones", y también para la propia formación cordobesa que dirige Adolfo Molina: "un partido que está con ganas, que está con fuerza, que está conectado a la sociedad".

En ese sentido, Repullo ha manifestado que esta candidatura afronta con "toda la ilusión" la cada vez más cercana fecha del 17-M y que "el día 18 nos pondremos a trabajar por los intereses de todos los cordobeses y de toda Andalucía".

"Porque eso es lo que define al PP de Andalucía, y lo que ha motivado que el emplazamiento de esta candidatura cordobesa haya sido la Ronda del Marrubial, junto a la histórica muralla", ha indicado, para resaltar que "la recuperación de este enclave cordobés era uno de los principales anhelos y reivindicaciones de la ciudadanía, y no ha sido una realidad hasta que Juanma Moreno ha llegado al gobierno".

Según ha expuesto, "esta muralla, que tiene más de 2.000 años, y que ha sido recuperada por el gobierno de Juanma Moreno, tiene un significado muy especial porque cuando llegamos al gobierno venimos a gestionar, a solucionar problemas, a recuperar, a poner en valor muchas cosas, entre otras, el gran patrimonio histórico que tiene una ciudad y una provincia como la de Córdoba".

Si bien, ha comentado que "el efecto de la vía andaluza en la provincia no se queda ahí, en tanto que ha logrado que Córdoba se ponga a la cabeza nacional en proyectos industriales, que haya dinamizado al sector empresarial y que hayan mejorado la situación de los autónomos". "Proyectos que están en la Unidad Aceleradora de Proyectos, donde la provincia es líder en generación de industria sostenible y otros emblemáticos para toda la comunidad, como la Base Logística, que hace que Córdoba sea uno de los grandes referentes de Andalucía y del sur de Europa", ha incidido Repullo.

A este respecto, el cabeza de lista por Córdoba ha abundado en que "estas medidas aplicadas están haciendo que la calidad de vida de la gente mejore, que los jóvenes tengan más oportunidades, que cada vez haya más autónomos que quieran arrancar un proyecto empresarial o un proyecto profesional, que las empresas estén colocándose en los hitos que siempre hemos querido que estén, que todo eso provoque que cada vez haya más oportunidades, que cada vez haya mayor crecimiento de empleo y por tanto haya más prosperidad".

El secretario general del PP de Andalucía ha resumido estos avances asegurando que "Córdoba ha recuperado su orgullo, porque ha pasado de ser la provincia de las oportunidades perdidas y ahora es simplemente la de las oportunidades". "Por eso --ha agregado-- queremos seguir avanzando en esa línea, en esa vía andaluza, poner en marcha muchos de los proyectos que todavía quedan por hacer en la provincia".

"FRENTE A LA BRONCA, PROYECTOS"

El coordinador de campaña del PP regional ha puesto sobre la mesa que "frente al ruido que nos vamos a encontrar", se va a plantear "gestión", y "frente a la bronca, vamos a proponer proyectos que beneficien a los jóvenes, familias, autónomos, el campo, a aquellos que necesitan tener una administración cercana al lado de ellos".

"Porque nos vamos a encontrar con el lío que nos traen los partidos de izquierda, los líos que nos trae el PSOE, los líos que nos trae esa política que nos quieren trasladar de Madrid, de Pedro Sánchez, de esa polarización, ese barro, ese fango", ha analizado.

Ante todo eso, ha aseverado que van a demostrar a todos los cordobeses que "lo mejor es la estabilidad, esa estabilidad que hay en Andalucía, que desgraciadamente no tienen otras zonas del país, pero que en Andalucía es una realidad que beneficia, que que trae progreso y que hace que Córdoba siga avanzando al ritmo del cambio que marca Juanma Moreno y la vía andaluza",.

MOLINA: "UNA CANDIDATURA GANADORA"

Por su parte, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha expresado su "orgullo ante una candidatura ganadora, no para el partido, sino para que gane Córdoba en las elecciones autonómicas del 17 de mayo".

Molina ha destacado la trayectoria de gestión profesional y pública del líder de la candidatura, Antonio Repullo, y ha valorado "el gran equipo" que le acompaña compuesto por "personas muy conocidas por los cordobeses, incluyendo los citados consejeros, el presidente del Parlamento andaluz y representantes de todas las zonas de la provincia --Vega del Guadalquivir, Baena, Alto Guadalquivir, Guadiato, etc.--".

Ha agradecido el apoyo del alcalde cordobés, José María Bellido, y ha reafirmado que "la candidatura busca traer estabilidad, moderación y liderazgo a Córdoba, mencionando logros tangibles como la Ronda del Marrubial y la apertura del tercer punto de urgencia en Levante como prueba de la gestión del gobierno de Juanma Moreno en Córdoba".

En este sentido, el popular ha remarcado que "el objetivo es asegurar que Córdoba siga avanzando, creando empleo y oportunidades, en línea con el camino iniciado por Juanma Moreno".