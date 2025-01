Repullo (PP-A) sostiene que Jaén ha sido el "billete" usado por Montero (PSOE) para regresar a Andalucía

JAÉN 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha sostenido que la moción de censura en Jaén capital con la que se ha desalojado a su partido de la Alcaldía ha sido el "billete" usado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para regresar a Andalucía para aspirar a liderar el PSOE-A y convertirse en la próxima candidata socialista a la presidencia de la Junta.

"Jaén ha pagado el billete de ida de María Jesús Montero desde Madrid a Andalucía. Aquí se ha gestado una traición a la ciudadanía, aquí se han prometido cosas que no se van a cumplir y aquí comenzó la ronda de mensajes vacíos y discursos huecos de la futura secretaria general del PSOE en Andalucía", ha dicho Repullo ante el Comité de Dirección y el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del Partido Popular de Jaén.

Durante su intervención en este órgano, en el que también han intervenido el vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, y el presidente provincial del partido, Erik Domínguez, el secretario general de los populares andaluces ha remarcado que "el pacto entre PSOE y Jaén Merece Más no es público. Nadie sabe qué se firmó ni a cambio de qué", por lo que no es más que "una jugada política de trastienda, a espaldas de la ciudadanía".

"Jaén Merece Más (JM+) ha entregado la ciudad de Jaén a Sánchez para que Montero tenga una pequeña tarjeta de presentación" y "María Jesús Montero, ha comprado la alcaldía de Jaén para aterrizar a Pedro Sánchez en Andalucía", ha dicho Repullo

En esa línea, ha manifestado que JM+ "ha vendido al pueblo de Jaén" y "es una lástima porque se estaba trabajando bien, con un alcalde que estaba trabajando como nunca se había hecho en los últimos tiempos en beneficio de esta ciudad".

Repullo ha hecho hincapié en que María Jesús Montero ha engañado a JM+ y ha añadido que "no es cierto que vayan a ayudar a superar el déficit de esta Ayuntamiento porque no lo ha hecho antes y no tiene herramienta para hacerlo".

En este punto, ha manifestado que no hay presupuestos generales y "sólo tienen una solución, que sean los vecinos los que paguen esa deuda, ya sean los vecinos de Jaén, los de Algeciras, los de Barbate, de las ciudades que tienen deuda estructural".

Antonio Repullo ha insistido en que "la prioridad de María Jesús Montero no es Andalucía" sino "mantenerse como vicepresidenta del gobierno y mantener a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno".

Por ello, para ella, según el dirigente popular, "es mucho más importante llegar a un acuerdo con la financiación de Cataluña, cerrar ese cupo catalán que a todas luces impide el desarrollo de Andalucía" y eso supone "generar una España desigual, una España asimétrica, una España en la que Andalucía siempre va a estar a la cola". En este escenario, Repullo ha recalcado que "lo que necesita Andalucía son los 1.500 millones de euros que perdemos al año" con el actual sistema de financiación.

Asimismo, ha asegurado que "frente a la mentira y al chanchulleo del PSOE, Jaén puede estar tranquila, porque la Junta de Andalucía de Juanma Moreno va a seguir cumpliendo su palabra con esta ciudad, como ya hizo con proyectos tan importantes como el tranvía, o las medidas que van a permitir que Jaén sea la capital española del biogás".

El secretario general del PP andaluz ha defendido que "la gestión pública es un camino largo, sensato, adulto", por lo que ha pronosticado que "estos golpes de efecto de un PSOE de Andalucía descompuesto y un partido con planteamientos párvulos como Jaén Merece Más, duran poco" y el resultado se verá en las urnas en las próximas citas electorales.

Por su parte, el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha anunciado que los alcaldes y alcaldesas del PP en la provincia de Jaén firmarán un manifiesto y lo trasladarán a los vecinos de sus municipios para exigir una financiación justa para Andalucía y Jaén.

"Podemos hacer como ha hecho Montero desde el Ministerio, callarse, o podemos luchar por conseguir lo que es justo", ha dicho Domínguez. Asimismo ha exigido a Montero que dé la cara por esta provincia y reclame todas las deudas pendientes con Jaén, al tiempo que se ha referido a la A-32, A-81, presa de Siles, balsa de cadimo, Cerrada de La Puerta, la comisaría de Jaén, la alta velocidad, infraestructuras eléctricas o la galería de tiro de Linares, entre otras.