Retrasada la apertura este domingo de la estación de Sierra Nevada (Granada) por fuertes vientos de hasta 90 km/h

GRANADA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada) ha anunciado este domingo el retraso de su apertura hasta las 11,00 horas debido a las fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Según ha comunicado Cetursa en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, se están llevando a cabo trabajos de reacondicionamiento de las pistas de esquí, así como la limpieza de la nieve.

En el caso de que las condiciones meteorológicas mejoraran y cesara el viento, las zonas de la estación que se abrirían serían Borreguiles, REío y Loma Dílar, esta última de forma parcial. En cuanto a remontes, estarían habilitados un total de trece y 31 kilómetros de pista, así como cuatro actividades para realizar en la nieve.