'La revuelta' de David Broncano, Isabel Jiménez y Manuel Alejandro, los andaluces galardonados en los Premios Ondas 2024

BARCELONA/SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa de David Broncano 'La revuelta' (TVE), la presentadora Isabel Jiménez de Telecinco y el compositor Manuel Alejandro son los andaluces galardonados en los Premios Ondas 2024, anunciados este miércoles por el presidente del jurado y delegado de Prisa Media en Cataluña, Jaume Serra.

Los 71 Premios Ondas, que coinciden con el centenario de la radio, se otorgan anualmente desde Prisa a través de Ràdio Barcelona de la Cadena Ser: esta vez habían recibido 527 candidaturas de 15 países de Europa, América y Asia, y se entregarán el 14 de noviembre en el Liceu de Barcelona.

También han destacado los galardones a los actores Alberto San Juan por su papel en la serie 'Cristóbal Balenciaga' (Disney+) y Mónica López por el suyo en 'Rapa' (Movistar Plus+), el podcast 'La Ruina', el programa 'Col·lapse' (3Cat), las presentadoras Isabel Jiménez (Telecinco) y Marta Reyero (Cuatro) y la serie 'Esto no es Suecia (RTVE y 3Cat).

La organización de los Premios Ondas, instituidos por EAJ-1 Radio Barcelona, ha otorgado un premio especial a la radio en su centenario para reconocer la labor de los centenares de emisoras en España. En los premios de radio española, los Ondas han galardonado como mejor programa a 'Ficción sonora' (RNE) y como mejor programa de proximidad ex aequo a 'Faktoria magazina' (Euskadi Irratia) y 'La ventana de la memoria' (Ser Euskadi).

Como mejor programación especial de radio se ha premiado ex aequo a 'El Mar. El Mur' (3Cat) y a 'El asesinato de Kennedy, 60 años después' (Onda Cero), y 'La cena de los idiotés' (Cadena Ser) se ha llevado el premio a la mejor idea radiofónica.

La periodista Àngels Barceló (Cadena Ser) ha sido galardonada con el premio a la trayectoria por sus 40 años de periodismo, y 'La ruina' ha ganado el premio al mejor podcast. En publicidad en radio, el Ondas a mejor campaña ha sido para 'Superseguridad', de Mono para Movistar Prosegur Alarmas; el de mejor agencia de radio ha sido para Pingüino Torreblanca, y ha habido una mención especial del jurado para la campaña de Ecoembes 'Los envases del verano' de iProspect.

PREMIOS DE TELEVISIÓN Y MÚSICA

En la categoría de televisión, 'La revuelta' de David Broncano ha ganado el premio a mejor programa de entretenimiento, mientras que el de mejor programa de actualidad o cobertura especial ha sido para RTVE, EITB y LaSexta por sus programas por los 20 años del 11-M y el de mejor programa de proximidad para 'Col·lapse' (3Cat) presentado por Ricard Ustrell.

El galardón a mejor presentadora ha sido ex aequo para Marta Reyero (Cuatro) e Isabel Jiménez (Telecinco), el de mejor serie de comedia ha sido para 'Esto no es suecia' (RTVE y 3Cat) y el de mejor serie de drama para 'La mesías' (Movistar Plus+), creada y dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Como mejores interpretaciones, los Ondas han galardonado a Alberto San Juan por 'Cristóbal Balenciaga' (Disney+) en la categoría masculina y a Mónica López por su papel en 'Rapa' (Movistar Plus+).

La categoría de mejor documental ha recaído ex aequo en 'Cómo cazar a un monstruo' (Prime Video) y 'No estás sola, la lucha contra la manada' (Netflix). En los premios internacionales, los Ondas han galardonado en radio a 'Estamos en guerra. El ensayo se cancela. La Orquesta Simfónica de Kiev en busca de un segundo lugar', de Rundfunk Berlín-Branderburg, y en televisión a 'Siete inviernos en Teheran', de Made in Germany Filmproduktion, Gloria Films Production y TS Productions.

En música, los Ondas han premiado ex aequo por la trayectoria a Estopa por sus 40 años de carrera y a Los Chichos por sus 50; como fenómeno musical del año a Ginebras, y como mejor espectáculo o gira a Telefónica 100 Live, por el macroconcierto de su centenario. Los Ondas han concedido un premio especial al compositor Manuel Alejandro por su aportación a la memoria colectiva con sus canciones.