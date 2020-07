El Rey felicita al investigador de la Universidad Loyola Andalucía Javier Pérez Barea por su galardón internacional

CÓRDOBA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI se he hecho eco de que el investigador de la Universidad Loyola Andalucía Javier Pérez Barea ha sido el primer y único español que ha ganado la prestigiosa Competición Mundial CoBS 2020, organizada por The Council on Business & Society sobre artículos de Responsabilidad Social Corporativa, donde participan las mejores y más influyentes escuelas de negocios del planeta, según los rankings de Financial Times o The Economist.

En este sentido y según ha informado a Europa Press Pérez Barea, el Felipe VI ha encargado al jefe de Planificación y Coordinación de la Casa de Su Majestad el Rey, Emilio Tomé de la Vega, que en su nombre envíe un cordial saludo con su felicitación por el premio obtenido al ingeniero agrónomo y economista cordobés. La misiva enviada desde el Palacio de La Zarzuela ha sido recibida en el Campus de Córdoba de la Universidad Loyola Andalucía.

El doctor Pérez Barea ha trabajado y se ha formado en ciudades como New York, Washington y Richmond (Estados Unidos), Dublín (Irlanda), Londres, Nottingham y Bournemouth (Reino Unido) o Nairobi (Kenia), donde realizó actividades de voluntariado en un orfanato de Kibera, la segunda barriada más pobre de toda África.

A su vez, es economista por la Universidad de Cataluña, ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba (UCO), máster en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA, coctor en Computación Avanzada con Mención Internacional en The University of Nottingham (Reino Unido) y 'executive MBA' por el Instituto de Empresa Business School de Madrid.

En la actualidad, este profesor de la Universidad Loyola Andalucía dirige el programa 'Mundialmente Responsables', que comenzará a emitirse a partir del próximo agosto desde Azua FM TV Radio República Dominicana a todo el mundo. En esa fecha también impartirá en Montevideo, desde la Universidad Católica del Uruguay, la conferencia titulada 'Human approaches to coronavirus crisis-time business management', donde hablará de cómo aplicar técnicas de 'Big Data' para generar riqueza social y medioambiental.