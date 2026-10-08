Rocío Díaz espera convocar "lo antes posible" las ayudas al alquiler para jóvenes dotada con 24 millones de euros

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz (PP-A), interviene en la comisión de Vivienda del parlamento andaluz. - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha puesto en valor las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía para facilitar el alquiler y el acceso a la vivienda a los jóvenes de la comunidad. En este sentido, ha destacado la nueva convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes dotada con 24 millones de euros, anunciada en el último Pleno del Parlamento por el presidente del ejecutivo andaluz, Juanma Moreno.

En la comisión parlamentaria de este jueves, Díaz ha explicado que la nueva convocatoria, denominada Alquiler Joven de Andalucía, permitirá a los beneficiarios recibir hasta 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses consecutivos dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos limitados.

De esta forma, se podrá recibir una ayuda máxima de 6.000 euros por beneficiario, destinada a contribuir al pago del alquiler durante los años 2027 y 2028. Esta primera convocatoria contará con 24 millones de euros, dentro de una línea de ayudas al alquiler para la que el nuevo Plan de Vivienda de Andalucía 2026-2030 prevé movilizar hasta 171 millones de euros mediante sucesivas convocatorias.

Rocío Díaz ha señalado que la Consejería "trabaja actualmente" en los trámites administrativos necesarios para convocar estas subvenciones "lo antes posible".

Las ayudas estarán dirigidas a personas de entre 18 y 35 años, ambos inclusive, en el momento de presentar la solicitud. Entre los requisitos previstos figura que los ingresos anuales no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el caso de una persona sola. Este límite podrá alcanzar cuatro veces el IPREM en determinados supuestos de unidad familiar o de convivencia.

Asimismo, la vivienda o habitación alquilada "deberá constituir la residencia habitual y permanente de la persona solicitante, que tendrá que disponer de un contrato de arrendamiento o de un compromiso de formalizarlo".

Díaz ha subrayado que las ayudas "se tramitarán mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva", es decir, "por orden de presentación". La consejera ha precisado que estas ayudas "no serán compatibles", durante un mismo periodo, con el Bono Alquiler Joven. No obstante, una vez finalizado el periodo de percepción del Bono Alquiler Joven, podrán acceder a la nueva línea si cumplen los requisitos correspondientes.

En paralelo, Rocío Díaz ha señalado que en la última convocatoria del Bono Alquiler Joven, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 22 de junio, se registraron 15.001 solicitudes, que "actualmente se encuentran en tramitación".

"NECESITAMOS SEGURIDAD JURÍDICA"

Por otro lado, la consejera ha pedido "seguridad jurídica" por parte del Gobierno para evitar que "no salgan del mercado" viviendas para el alquiler. En este sentido, ha criticado las medidas impulsadas por el Gobierno central y ha puesto en valor que el alquiler por metro cuadrado en Andalucía es más bajo con respecto a la media nacional.

"Necesitamos que esos pequeños propietarios ahorradores saquen sus viviendas al alquiler, porque necesitamos más viviendas en alquiler. Eso solo es posible si hay realmente seguridad jurídica, que, desde luego, actualmente, en las circunstancias en las que estamos, no tenemos", ha señalado.

Sobre la ley estatal de vivienda, Díaz ha subrayado que el ejecutivo autonómico "cumple la leyes" y ha recordado que una parte del texto es "potestativa de las comunidades autónomas".

"Las zonas tensionadas las tienen que solicitar los ayuntamientos. Ningún ayuntamiento de Andalucía se ha dirigido a esta consejería para solicitar zonas tensionadas", ha remarcado Díaz. "La política de vivienda no se improvisa", ha insistido.

LA OPOSICIÓN ASEGURA QUE LAS MEDIDAS "NO SON SUFICIENTES"

El diputado del PSOE-A, Daniel Pérez Morales, ha señalado que en Andalucía los jóvenes "tiene más dificultad de emanciparse que en el resto de España" ante la subida de los precios del alquiler que ha cifrado en el 80% en la provincia de Málaga.

Sobre las medidas impulsadas por la Junta, Pérez Morales ha exigido a la consejera que "reconozca" el papel del Gobierno central en ellas, en especial en el Bono de Alquiler Joven. "En la primera convocatoria el Gobierno de España transfirió íntegramente los fondos. Andalucía, que podía poner un suplemento, podía complementarlo, cero euros. En el segundo dedicó 32,2 millones de euros de los fondos estatales, la Junta de Andalucía, cero", ha subrayado.

Por su parte, el diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha asegurado que ante el problema de la vivienda "no se puede responder solo con ayudas y beneficios fiscales". "Si el precio del alquiler sube y nosotros simplemente aumentamos la capacidad de pago del inquilino mediante una ayuda, podemos terminar trasladando parte de ese dinero público también al precio de la vivienda", ha explicado.

La diputada del PP-A, María José Carmona Moya, ha defendido la gestión del problema de la vivienda por parte de la Junta de Andalucía poniendo el foco en la construcción de la misma. "Se puede seguir interviniendo en un mercado en el que faltan viviendas o se puede trabajar para que haya más vivienda, más suelo, más vivienda protegida, menos tiempo esperando una licencia. Ese es el camino que hemos elegido en Andalucía", ha destacado.

Por otro lado, el diputado de Vox, Ricardo López, ha asegurado que las políticas del Gobierno central "han cortado las alas enteras a una generación entera".

"¿Ustedes llaman rentistas a una persona que ha estado trabajando y que ha comprado un piso o dos para poder financiar la carrera de su hijo o tener un buen futuro cuando se jubile? ¿Esos son rentistas? Mire no habría vivienda en alquiler sin esos propietarios", ha señalado.