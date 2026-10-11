Romero (PSOE) urge el "cese" del edil de Seguridad de Córdoba tras el "caos circulatorio" en la calle Alfonso XIII

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, en una foto de archivo. - PSOE

CÓRDOBA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, ha exigido este domingo el "cese inmediato" del edil delegado de Seguridad, Jesús Coca, tras el "caos circulatorio" ocurrido durante la pasada noche en la calle Alfonso XIII y en otros puntos de la ciudad, donde, según ha denunciado, "la falta de cortes de tráfico provocó una situación de riesgo con una calle abarrotada de personas, una procesión y vehículos intentando avanzar entre la multitud".

En un comunicado, José Antonio Romero ha señalado que lo sucedido "debería hacer reflexionar" al alcalde, José María Bellido (PP), sobre la gestión de la seguridad en la ciudad. "Una calle abarrotada de personas, una procesión y coches intentando avanzar entre la multitud porque no se había cortado el tráfico como debía. Lo que vivimos anoche no puede volver a repetirse", ha advertido el candidato socialista.

Para Romero, esta situación "evidencia el grave problema de falta de efectivos de la Policía Local que sufre Córdoba, agravado", a su juicio, por una gestión de los recursos humanos que "no está dando respuesta a las necesidades de la plantilla".

En este sentido, Romero ha agregado que el problema va "más allá de la Policía Local y afecta al conjunto de los trabajadores municipales". "Esto no va solo de la Policía Local; va del respeto y del cumplimiento de los compromisos con todos los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba, con todos los empleados y funcionarios públicos que sacan adelante los servicios municipales y que sufren los incumplimientos y la falta de soluciones del señor Bellido", ha abundado el representante del PSOE.

El candidato socialista ha defendido que los agentes de la Policía Local "merecen respeto, cobrar por el trabajo que realizan, percibir las horas extraordinarias pendientes y disponer de los medios necesarios para desarrollar su labor en condiciones adecuadas". "Pero, sobre todo, la ciudadanía merece seguridad", ha apostillado.

Romero ha alertado de que lo ocurrido podría haber tenido consecuencias "muy graves", y ha reclamado que "no se espere a que suceda una desgracia para adoptar medidas". "Cualquier incidente en una calle abarrotada como aquella podría haber tenido consecuencias muy graves. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar", ha incidido.

El responsable socialista ha atribuido la "responsabilidad política" al alcalde, de quien ha remarcado su "obligación de planificar, gestionar y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos municipales". "Córdoba no puede estar al albur de la improvisación. La seguridad de la ciudadanía y el respeto a los trabajadores municipales no admiten excusas", ha apostillado.

Por último, Romero ha instado a Bellido a "dejar de mirar hacia otro lado, resolver los problemas de personal y adoptar las medidas necesarias para evitar que vuelvan a producirse situaciones como la de anoche".

"Bellido tiene que asumir su responsabilidad política. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista exigimos el cese inmediato del delegado de Seguridad del Gobierno del Partido Popular", ha concluido José Antonio Romero.